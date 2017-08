Rekdal om Rosenborgs pengebruk: - Det er fare for at vi får en kraftig RBK-dominans igjen

Den 22 år gamle midtbanespilleren fra Sarpsborg ble presentert som Rosenborg-spiller på mandag. Overgangssummen skal være i nærheten av 15 millioner kroner.

Ifølge Stavanger Aftenblad skal trønderne også nærme seg Vikings angrepsspiller Samuel Adegbenro. Det spekuleres i samme sum som den RBK ga for Trondsen.

Summene har fått rivaliserende klubbers supportere til å reagere.

– Det er jo sånn RBK driver – en økonomisk doping av fotballen er det de står for, sier leder for Moldes supporterklubb, Tornekrattet, Svein Erik Jenset til VG.

Både Eurosport Norges ekspert Kjetil Rekdal og TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener Rosenborg ikke kan lastes for at de har penger.

– Det er deres egen fortjeneste. Rosenborg har bygd seg opp gjennom mange år, blant annet med europacupspill, sier Rekdal til Aftenposten.

– De har drevet den beste butikken

– De viser igjen at de gladelig betaler millioner i både overganger og lønninger, noe andre klubber har uttalt at de ikke har vært interessert i å være med på, mener Jenset i Tornekrattet.

Jesper Mathisen forteller at Rosenborgs økonomiske overlegenhet kan skape mindre spenning i Eliteserien. Han forstår at andre lags supportere er frustrerte, men mener samtidig at det ikke er Rosenborgs ansvar å skape spenning i Eliteserien.

– Rosenborg har vært flinke sportslig og drevet den klart beste butikken i Eliteserien, sier Mathisen. Fulle tribuner nesten hver hjemmekamp, ligatittel, de har vært ute i Europa og solgt spillere ut av landet for mange millioner. Derfor har de en bankkonto som kan brukes.

– De henter ikke Trondsen for å svekke Sarpsborg. Dem har RBK kontroll på uansett. De henter han fordi de vet han vil levere fra dag én.

– Nå får Sarpsborg 15 millioner som sportsdirektør Thomas Berntsen kan trylle med, slik han har gjort før. Det må jo være mye bedre at pengene blir igjen i Norge enn at Rosenborg hadde kjøpt en ukrainer som var like god. Da hadde pengene forsvunnet ut av landet, samtidig som Rosenborg også i det tilfellet ville blitt enda bedre.

Kunne hatt konkurrenter

Rekdal tror ikke selve overgangsutlegget til Roseborg blir så stort. Midtbanespiller Fredrik Midtsjø ser nemlig ut til å være på vei til nederlandske AZ Alkmaar.

– Det ligger i kortene at Midtsjø blir solgt. Det kan hende Rosenborg har en avtale på plass allerede. Med han borte og uten Trondsen ville det vært tomt på midtbanen, sier Rekdal.

Mannen som vant seriegull som Vålerenga-trener i 2005 tror god bygging av klubb er nøkkelen til å kunne hamle opp med Rosenborgs muskler.

– Mange klubber har enorme økonomiske problemer. De må bygge fra bunnen med unge spillere, men pengene går ofte rett i sluket. Det er fare for at vi får en kraftig Rosenborg-dominans igjen. Det er ikke noe gærent i det, men de må få konkurranse.

Mathisen mener de store norske klubbene er blitt drevet dårlig. Han rekker frem Trondsens tidligere klubb som et eksempel på det motsatte.

– Sarpsborg 08 er et eksempel på en klubb som drives godt. De er flinke til å finne spillere, utvikle og så selge for en høyere sum. Hvis de største klubbene hadde blitt drevet like godt som Sarpsborg, kunne RBK hatt konkurrenter.

Ny storhetstid?

Rosenborg har vunnet serie og cup, «The Double» to ganger på rad. Nå er de på god vei til å ta dobibelen en tredje strake gang, med luke ned til konkurrentene i Eliteserien og kvartfinale i cupen.

– Jeg tror ikke vi får se samme dominansen som vi så under Nils Arne Eggen, men både i fjor og i år er det ganske tydelig hvem som har det klart beste laget. Rosenborg har den beste stallen, største supportergrupperingen og er suverene på alle viktige områder, sier Mathisen.

Rosenborg vant serien 13 strake sesonger, fra 1992 til og med 2004. Mesteparten av perioden var under Nils Arne Eggens ledelse.

– Noen lag kan presse dem i enkeltsesonger, men akkurat nå ser jeg ingen som er i nærheten flere sesonger under et.