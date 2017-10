Rekdal og Fredheim nektes Russland-visum, må kommentere fra Norge: – Det er stusslig og kjipt

fotball

Kenneth Fredheim Kjetil Rekdal mangler visum og kom seg aldri med flyet til Russland foran Rosenborgs Europaliga-kamp i russiske St. Petersburg torsdag.

Discovery-duoen skulle etter planen ha vært med Rosenborgs charterfly sammen med tre kolleger fra TV-kanalen.

Sent onsdag ettermiddag blir det bekreftet at de må kommentere kampen fra Norge i stedet.

– Det er jo stusslig og kjipt, selvsagt. Jeg hadde gledet meg veldig til dette, og å kommentere fra et gigantisk stadion, sier Fredheim til Bergens Tidende.

– Venter ikke lenger

Lars Hojem Kvam, kommunikasjonsrådgiver i Discovery Networks Norway, bekrefter at kampen nå må kommenteres hjemmefra.

– Vi venter ikke lenger, og vi dropper å sende vårt team til Russland, sier Kvam.

Discovery-teamet fikk ikke ferdigbehandlet sine søknader om visum i tide.

– Det er uheldig at vi ikke får kommentert kampen fra Russland, men Fredheim og Rekdal har innlevelse, de stiller godt forberedt, og kommer til å skape best mulig stemning. Det blir ikke optimalt, men så lenge det er snakk om én enkelt kamp skal vi gjøre alt vi kan for at seerne ikke vil merke særlig stor forskjell, sier Kvam.

Aldri skjedd før

Kenneth Fredheim er en senior i kommentatorsammenheng. Han er aldri tidligere blitt nektet innreise.

– Nei, det har ikke skjedd før. Men sånn er det, sier Fredheim.

I utgangspunktet får Discovery heller ikke servert seerne reaksjoner rett etter kampslutt, siden hele teamet blir igjen i Norge. Men det kan det likevel bli fikset takket være kanalens samarbeid med VG.

– VG ser ut til å kunne hjelpe oss med reaksjoner etter kamp, og det er vi veldig takknemlige for, sier Lars Hojem Kvam.

– Har dere gjort en for dårlig jobb med visumsøknadene?

– Det er vanskelig å si. Vi vet ikke hvordan dette kunne skje. Vi får se om skylden er her eller der, men vi må bare konstatere at vi må kommentere denne kampen hjemmefra, sier Kvam i Discovery.