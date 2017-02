Rekdal-avgangen: Nei, det kunne vel ikke gå

Kanskje er det ekstra irriterende for Rekdal at de fikk rett, de som sa at det aldri ville gå.

Skepsisen den gangen bygde på at han ikke ville kunne tilpasse seg en rolle som underordnet treneren. Kjetil Rekdal en ydmyk medhjelper?

Men nytrener Ronny Deila har gjort det klart hva det vil si å være trener i Norge. «Du er ikke sportsdirektør eller trener, du er begge deler hele tiden».

Da blir arbeidsplassen trang for en annen med tittelen sportssjef.

Rekdal ferdig i Vålerenga: - Kan godt være noen flirer nå

Onde tunger

Når dette skrives, er ikke alt kommet ut om årsaken til bruddet i Vålerenga. Men når Rekdal viser til «onde tunger» som mener at han ikke har gjort sitt beste for at det nye teamet skal lykkes, forstår vi at det har vært vrient å finne en fungerende samarbeidsmodell mellom trener Deila, sportsdirektør Rekdal og daglig leder Erik Espeseth.

– Vi er ikke uvenner, sier Espeseth.

Nei, men ikke gode nok venner heller, kan man si, i hvert fall ikke i faglige, praktiske spørsmål.

Redningsmann

Rekdal ble hentet inn til Vålerenga i januar 2013. Han var ferdig i Aalesund etter sportslig suksess og store samarbeidsproblemer. Vålerenga hadde vært på trenerjakt hele høsten, blant annet var Per-Mathias Høgmo aktuell før også han sa nei.

Jeg mente den gangen at Rekdal-ansettelsen var en lykkelig løsning for Vålerenga. Med sin rutine og pondus var kanskje Rekdal den som ville gjenreise Vålerenga som et vinnerlag.

Slik gikk det ikke.

Store ord

Han startet friskt. Målsettingen var høy. Spillerne møtte nye krav. Blant annet lagde han leveregler for å innføre en toppidrettskultur i klubben.

Men det hjalp ikke at spillerne fikk minuttregler for fremmøte, forbud mot snus og forbud mot å bruke mobiltelefon i garderoben (blant 12 andre regler). De spilte fortsatt ikke god nok fotball. Og trener Rekdal begynte å skylde på at spillerstallen ikke holdt mål.

Rekdals fire sesonger som Vålerenga-trener (i hans andre periode) artet seg som en nesten sammenhengende skuffelse. Spillere kom og gikk i en stri strøm, uten at treneren klarte å lage et slagkraftig lag av dem.

Vålerenga ble et lag uten identitet. Hva sto laget for, fotballmessig?

Gjørme

Økonomien var kanskje verre enn noen gang, tilskuertallene gikk ned og laget ble ikke regnet med når fotballfolk diskuterte hvem som kunne tenkes å vinne eliteserien.

– Til tider har vi vasset i gjørma hver dag, var Rekdals beskrivelse av denne perioden.

I fjor høst kom redningen i form av store penger fra VIF-venn Tor Olav Trøim, enda en gang. Trioen Deila, Rekdal, Espeseth skulle gjenreise Enga som et lag å regne med i toppen av norsk fotball.

Nå er trioen blitt en duo, enda raskere enn kritikerne trodde.

Kritisk

Ingen kan beskylde Kjetil Rekdal for å være en popularitetsjeger. Hans karakteristikker har vært bitende og ofte på sin plass. Men han er blitt sett på som stri.

Men er han ikke blitt bløtere i pelsen de siste årene? Smilt oftere, vært mjukere i omgangsformen, til og med vært med på matprogrammer i fjernsynet (som enhver annen kjendis).

Jo, og derfor er det litt overraskende at bruddet med Ronny Deila kom så fort. Men det kan jo være at forklaringen er mer triviell enn vi innbiller oss, kanskje er dette naturlig i den fasen Rekdal befinner seg i sin fotballkarrière.

Han har i hvert fall ikke sagt sitt siste, beske ord i norsk fotballdebatt.

På forhånd takk!