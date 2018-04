Reginiussen tilbake med et smell - nå er Ranheim et topplag

fotball

Ranheim - Haugesund: 4–2 (2–1)

Ranheim fortsetter å imponere i Eliteserien. Søndag slo de Haugesund 4–2 i solværet.

Øyvind Storflor, Erik Tønne og Mads Reginiussen (2) scoret målene for hjemmelaget - som nå er på tredjeplass i Eliteserien.

– Det er rått å tenke på, sier Eurosport-ekspert og tidligere landslagsspiller Kjetil Rekdal om Ranheims sesongstart.

Drømmeåpning

Ranheim fikk en åpning på kampen som matchet drømmeværet i fjæra. Et godt oppbygd angrep endte ut på høyresiden hos Øyvind Storflor.

Veteranens innlegg gikk i retning Micke Karlsen, men så ut til ikke å treffe. Så kolliderte Haugesunds keeper Per Kristian Worre Bråtveit med egen forsvarsspiller, og ballen var plutselig fri inne i feltet.

Den første avslutningen fra Micke Karlsen ble reddet på streken, men Mads Reginiussen var først på returen. Dermed fikk kapteinen sin egen drømmestart på oppholdet i eliten, med mål på direkten. Da var det spilt drøye sju minutter.

De som fryktet et stormløp fra et sterkt bortelag etter scoringen, fikk ganske raskt hvilepulsen tilbake. Ranheim fortsatte å skape trøbbel for gjestene, spesielt på høyresiden.

Bøyde den som Storflor

Etter knappe kvarteret stopperen Benjamin Karamoko - som var aktuell for Rosenborg i vinter - i trøbbel. Etter en nydelig jobb av Micke Karlsen som oppspillspunkt, måtte Karamoko felle Kristoffer Løkberg som var på full fart gjennom alene med keeper.

Frisparket fra 18 meter var drømmeposisjon for Øyvind Storflor. Og veteranen leverte. Storflor bøyde ballen nydelig over muren og ned i hjørnet. Ranheim ledet 2–0 før det var spilt 16. minutter. Da lignet det god, gammeldags lekestue på Extra arena.

Men tomålslykken varte ikke veldig lenge. Etter knappe nitten minutter fikk Haugesund redusering på sin første målsjanse. Innlegget fra høyrekanten gikk tvers gjennom feltet, hvor Alexander Stølås ventet. Backen banket kontant ballen inn til 1–2.

Roligere etter hysterisk åpning

Etter tjue meget hektiske og hendelsesrike minutter, roet kampen seg noe. Løkberg fikk en mulighet på pasning fra Fonn Witry etter knappe halvtimen, men avslutningen ble blåst langt over.

Med ti minutter igjen av omgangen eide Haugesund ballen mye, og satte press på Ranheim. Det skulle til slutt ende i en gedigen mulighet. Fem minutter før pause feilberegnet Even Barli et langt oppspill. Frederik Gytkjær var først på ballen, men skuddet fra skrått hold gikk i tverrliggeren.

Haugesund scoret først etter pause

Starten på andre omgang ble roligere enn starten på kampen.

Ti minutter ut i omgangen fikk gjestene en god mulighet, men en god Even Barli reddet skuddet fra skrått hold. Returen gikk til corner, der klareringen havnet like utenfor sekstenmeteren. Høyreback Fonn Witry ofret seg for å blokkere skuddet. Han forsøkte å løpe skaden av seg, men måtte forlate banen med knappe timen spilt.

Ranheims beste mulighet etter pause kom på frispark fra Daniel Kvande skrudd inn mot keeper. Stopperkollega Eggen Rismark var kun få centimeter fra å nå ballen med rundt timen spilt.

Kort tid etter scoret i stedet Haugesund. Gjestene satte massivt trykk, Ranheim maktet ikke å klarere, og ballen endte hos Christian Grindheim. Gjestenes kaptein satte enkelt inn utligningen til 2–2.

Vakker fotball

Knappe 25 minutt før full tid var det duket for kampens vakreste angrep, og det kom da Ranheim trengte det som mest. Kristoffer Løkberg ble på klassisk Ranheim-vis satt opp på høyre. Innlegget fra hjørnet av sekstenmeteren hoppet først Micke Karlsen over, så gjorde Erik Tønne det samme. På baksiden kom Mads Reginiussen helt alene, og bredsidet inn sitt andre mål for kvelden.

Etter dette forsøkte gjestene fra Haugesund å trykke på mer framover. Men Ranheim maktet å stå imot. Og sju minutter før full tid, satte Erik Tønne det som lignet mistenkelig på spikeren i kista. Etter godt forarbeid av blant andre Sivert Solli, som nettopp hadde kommet inn for Øyvind Storflor, kunne Ranheims venstrekant trykke inn 4–2 på innlegget fra høyre.