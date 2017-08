frontpage / Fotball Rasende Fredriksen sendt på tribunen etter utvisning - så glapp alt for AaFK

Det kokte over for Trond Fredriksen da Mikkel Kirkeskov ble utvist på stillingen 2–2. Aalesund-treneren ble vist på tribunen, der han fikk se et langskudd fra Thomas Lehne Olsen forlenge AaFK-motgangen.