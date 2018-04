Ranheim sjokkerte i sin eliteseriedebut - knuste Stabæk

fotball

RANHEIM - STABÆK 4–1

Extra Arena: Et halvt minutt tok det før Kristoffer Løkberg scoret Ranheims første eliteseriemål siden 1956. Fra start til mål var blåtrøyene det desidert beste laget i eliteseriedebuten.

Anført av en helt fantastisk Michael Karlsen og visekaptein Kristoffer Løkberg, scoret Ranheim hele fire mål i sin første kamp på øverste nivå på over 60 år.

Kristoffer Løkberg scoret to mål i hele fjorårssesongen. 19 minutter i Eliteserien var nok til å tangere den prestasjonen.

Blåtrøyene fremsto rutinerte og hadde en plan for å styre kampen mot Stabæk. Med glimrende kontringsfotball og gode angrep mot etablert forsvar, så Ranheim mer ut som en medaljekandidat enn nedrykksdømt i fjæra mandag.

Ranheim best fra start

Det var knyttet stor spenning til Ranheims eliteseriedebut mot Stabæk andre påskedag. Etter at begge de to første seriekampene ble utsatt på grunn av vær og føre, var endelig bordet dekket i Ranheimsfjæra.

Samtlige aviser utenom Adresseavisen tippet Ranheim på nedrykksplass i tabelltipset denne sesongen. I første omgang mot Stabæk, lignet Ranheim mer på en medaljekandidat enn nedrykksdømt.

30 sekunder tok det før Ranheim-profil og kaptein for dagen, Kristoffer Løkberg, tuppet inn trøndernes første eliteserie-scoring siden 1956. Hele Extra Arena til himmels før ett minutt spilt.

Stupbratt oppoverbakke for Stabæk fra start, og en vanvittig vitamininnsprøytning for Ranheim. Trønderne la seg ikke bakpå etter det, som kanskje mange så for seg. Ranheim kontrollerte banespillet de første ti minuttene, og var det klart beste laget innledningsvis.

Etter 19 minutter eksploderte Extra Arena på nytt. Kristoffer Løkberg, som i hele fjorårssesongen scoret to mål, plukket opp en elendig Stabæk-klarering. Og da var det ingen nåde fra Ranheim-profilen.

Bang, opp i nettaket, og 2–0!

Smått utrolige scener.

Kontroll til pause

Først etter det begynte Stabæk å ta litt tak i banespillet, men Ranheim hadde full kontroll på begivenhetene. Hjemmelaget lå kompakt, men var på ingen måte stresset da Stabæk trillet ball med hele laget inne på de blåkleddes halvdel.

Eirik Valla Dønnem fremsto som en trygg og god erstatter i den sentrale midtbanerollen i Magnus Blakstads skadefravær. Dette bidro til at resten av Ranheim-laget holdt ballen langs bakken og fremsto med rutine på Extra Arena. Selv om det var deres første kamp på 62 år på øverste nivå.

Inn mot pause roet gemyttene seg, men Ranheim var nærmere 3–0 enn Stabæk var redusering. Kristoffer Løkberg var først på et innlegg like før pause, men skuddet gikk via en Stabæk-spiller og ut av farlig område.

Etter hvilen fortsatte fyrverkeriet. Ranheim viste feiende flott kontringsfotball da Michael Karlsen tok ned en høy pasning, la ballen til rette og slo en nydelig pasning gjennom til Øyvind Storflor kom på løp. Den rutinerte vingen slo et lavt innlegg til Erik Tønne som med en glimrende hælflikk la kula igjen til Michael Karlsen som dunket inn 3–0 fra ti meters hold.

Ohi tente håpet for Stabæk

Men så viste Stabæk frem at de har en av Eliteseriens beste spisser. Daniel Granli la inn til Stabæks nummer 99 og spydspiss, Ohi, som headet ballen fra nærmere 16 meter i en bue over Even Barli og i nettet. En glimrende prestasjon, og det tente et lite håp hos bortelaget som hentet ballen raskt og ville ha i gang kampen.

Og med tanke på at Ranheim la seg 20 meter dypere i banen fra start i andreomgangen, var det ikke helt utenkelig at Stabæk kunne true med et lite comeback.

Så vendte Erik Tønne opp i Stabæks sekstenmeter og la kula ut til Øyvind Storflor som kom stormende inn i boksen. Der ble den rutinerte vingen felt av Stabæk-kaptein Hanche-Olsen og dommer Tom Harald Hagen pekte på straffemerket.

Michael Karlsen gikk frem og klinket ballen hardt i nettaket. 4–1.

Dersom man ikke trodde hva man så da Løkberg scoret etter 30 sekunder, var det mange på stadion som gned seg i øynene etter en time spilt.

Sandmæl med frekkis

Michael Karlsen fortsatte imidlertid å være en gigant feilvendt. Et par minutter etter straffescoringen vendte han bort Andreas Hanche-Olsen igjen og skapte en stor kontringsmulighet. Innbytter Simen Sandmæl prøvde å lobbe over Sayouba Mandé, men Stabæk-keeperen nådde akkurat opp.

Sandmæl sto like etterpå for det som kunne blitt sesongens mål. Etter en håpløs tversoverpasning i Stabæk-forsvaret, så innbytteren opp og merket seg at Mandé sto langt ute. Indreløperen tok dermed sats og skjøt fra 50 meter, og skuddet så ut til å gå inn like under tverrliggeren, men Stabæk-keeperen kom seg akkurat tilbake og fikk tuppet ballen like over.

Sivert Solli fikk også nettkjenning, men målet ble avblåst for offside. Ranheim ble like etter klappet av banen til stående applaus. Med innkassert seier, og to poeng over Rosenborg på tabellen med en kamp mindre spilt.