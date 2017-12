Ranheim rykket opp til eliteserien etter straffe-thriller mot Sogndal

fotball

Ranheim-Sogndal 1-0 (1-1 sammenlagt) 5–4 e. str.

Ranheim er klar for Eliteserien på bekostning av Sogndal. Det hele måtte avgjøres på straffer etter at det sto 1-1 etter to kamper.

Michael Karlsen ble på mange måter den store helten for Ranheim med straffescoring i det 87. minutt. Han satte i tillegg det femte og avgjørende straffesparket i mål i straffesparkkonkurransen.

Ranheim måtte fram etter at Sogndal vant hjemmeoppgjøret 1-0. Lørdagens verter stanget og stanget mot gjestene i ordinær tid, men fikk uttelling etter 87 minutter da dommeren pekte på straffemerket.

Reprisene viste at straffen var av det billige slaget da Sogndals Even Hovland la en arm rundt Mats Lillebo, som gikk i bakken.

Michael Karlsen gikk for kraft og satte ballen midt i mål til ellevill jubel blant hjemmefansen.

Før det hadde hjemmelaget skapt det aller meste av det som skjedde, men Sogndal-keeper Mathias Dyngeland reddet blant unna flere gode langskudd fra Ranheim-laget.

Vertene fortsatte å presse i ekstraomgangene, men Sogndal forsvarte seg, som laget har gjort i store deler av kvalifiseringen, uten å slippe inn flere mål.

Dermed gikk det hele til straffesparkkonkurranse hvor Karlsen ble den store helten.

De tre første spillerne fra hvert lag satte sine straffeforsøk i mål, men Eirik Schulze bommet da han tok Sogndals fjerde forsøk.

Hans bom ble etterfulgt av scoringer fra Aslak Witry (Ranheim) og Hovland (Sogndal), men Karlsen gjorde ingen feil fra krittmerket og sendte laget til toppdivisjonen i Norge.