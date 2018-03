Ranheim møter Norges to beste lag før elitepremieren

fotball

Historien måtte skrives om da Ranheims første Eliteseriekamp noensinne ble avlyst på grunn av baneforholdene kort tid før kampstart.

Dermed ble Ranheim nødt til å «begynne litt på nytt» igjen, med to nye uker med oppladning.

Busstur til Molde

Nå starter innspurten mot møtet med Eliteserien. Fredag reiser laget på dagstur til Molde, mens Ranheim spiller mot RBK på onsdag.

– Vi møter Norges to beste lag, og får testet oss skikkelig. Det blir veldig bra for oss. Så langt har vi egentlig kun møtt Kristiansund som har vært relevant nok. Nå får vi prøvd oss mot god motstand, og får testet oss på tempoet, sier trener Svein Maalen.

Håper på trøbbel

– Du er ikke redd for bakoversveis like før egen serieåpning?

– På en måte kan vi ha godt av å få oss en liten påminner om at vi skal opp på neste nivå. Derfor håper jeg at de gir oss trøbbel. At vi får en påminner om det som venter oss. Samtidig er det viktig å presisere at vi ikke håper at vi skal tape og bli satt på plass skikkelig. Jeg regner med at vi får trøbbel i perioder, og får kjenne på hvilke områder vi er nødt til å heve oss. Dette blir god læring for oss, sier han.

– Kan dere slå Molde og RBK?

– Normalt vinner ikke Ranheim mot de to lagene. Dette er treningskamper, og vi legger ikke veldig tyngde på resultatet. Men vi snakker mye om at det er viktig å øve seg på å vinne. Og det skal vi selvsagt forsøke å gjøre mot Molde og RBK, sier Maalen.

Svært kort påskeferie

Etter en tøff treningsuke, har Ranheim denne uka sluppet litt opp for at ikke belastningen skal bli for stor. Med i underkant av to uker til første seriekamp, blir det likevel ikke lange påskeferien på Ranheim-spillerne.

– Vi tar fri et par dager etter kampen mot RBK. Så møtes vi igjen på påskeaften.

– Blir det forbud mot slalåmkjøring?

– Ingen forbud hos oss. Den enkelte vet hva som er best for seg. Men skulle det dukke opp en spiller med alpin-skade i garderoben på lørdag, vil han nok få høre det av de andre, sier Maalen.