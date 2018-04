Ranheim mistet seieren i dramatiske sluttminutter

fotball

Ranheim - Vålerenga 2–2 (1–1)

Onsdagens hjemmetap mot Brann var historie, og lørdag kveld skulle Ranheim vise Vålerenga hvem som er sjef på Extra Arena i Ranheimsfjæra. Det var duket for et oppgjør mellom tredje- og sjuendeplass på tabellen. Ti minutter før fulltid ledet Ranheim 2–1, men da dommer Kristoffer Hagenes blåste av kampen, sto det uavgjort 2–2 på lystavla.

Hjemmepublikum hadde fått se en kamp der Ranheim lot Ronny Deilas menn være det spillende laget i åpningsminuttene. Svein Maalens spillere var ikke interessert i å styre banespillet og jaktet kontringer.

Fikk kalddusj

Men i stedet for kontringer, var det nære på at Ranheim fikk seg en kalddusj før det var spilt fem minutter av kampen.

Da glapp det nemlig i forsvarsrekka, og Sam Johnson var millimetere unna å sende Vålerenga i ledelsen. Heldigvis for hjemmelaget gikk ballen på innsiden av stanga, og publikum pustet lettet ut.

Det er mulig at situasjonen fikk Ranheim til å gire opp ett ekstra hakk med tanke på å se egne offensive muligheter. For de var der, og Sivert Sollis gode løp på høyrekanten da kvartet var spilt, bar bud om at det kunne ligge et Ranheim-mål i lufta.

Tredje Løkberg-mål

Og så, i det 19. minutt kom målet. Og for tredje gang denne sesongen var det midtbanesliteren Kristoffer Løkberg som fikk ballen i mål. Løkberg ble vakkert spilt fri av Erik Tønne og satte ballen kontrollert i keepers høyre hjørne.

Da overdøvet jubelen på tribunen Klanens sang på kortsida.

Fire minutter senere kunne Mads Reginiussen ha doblet ledelsen, men dessverre for Ranheim gikk ballen utenfor VIF-målet og keeper Adam Larsen Kwarasey.

Så bestemte Sam Johnson seg for å skape trøbbel for vertene igjen. En svak pasning og et svakt mottak ble snappet opp, og han kom alene med keeper Even Barli. Johnsen gjorde ingen feil, og dermed sto det 1-1 etter 27 minutter.

Etter en underholdende førsteomgang der vi telte tre målsjanser til hvert av lagene gikk de til pause på stillingen 1-1.

Duellkraft

Andreomgangen åpnet med mer trøkk fra hjemmelagets side. Det virket ikke som Maalens lag ville forsvare seg til ett poeng denne lørdagskvelden. De gikk i duellene med kraft og besluttsomhet, og Vålerenga slet med å komme til sjanser.

I det 54. minutt ble Sivert Solli byttet av banen. Inn kom Kim Ove Riksvold som med friske bein kunne skape mer for Ranheim på høyrekanten.

Og det var fra høyresiden Daniel Kvande slo et presist innlegg til Erik Tønne rett innenfor 16 meteren i det 59. minutt. Tønne dempet ballen på brystet før han satte ballen inn bak Kwarasay. Det var Tønnes andre scoring for sesongen.

Første uavgjort

Vålerenga på sin side maktet ikke å sette Even Barli på de store prøvene denne kvelden, selv om de kom til noen halvsjanser på dødball. Etter Tønnes 2–1-scoring beholdt Ranheim mye av styringen av kampen, selv om Vålerenga la inn en sluttspurt.

Derfor var det ekstra surt for vertene da Johnson scoret sitt andre mål i det 85.minutt.

Med to minutter igjen ropte publikum på straffespark da Michael Karlsen gikk i bakken etter en duell med VIF-keeper Kwarasey. Men dommer Hegenes vinket spillet videre. I tilleggstiden fikk Ivan Näsberg sitt andre gule kort, og Ranheim fikk en siste sjanse på dødball med en mann ekstra på banen.

Det ble ingen flere mål, så med sju kamper spilt, kom altså Ranheims første uavgjort. Neste lørdag venter kampen som handler om å være best i byen. Da gjester Ranheim Rosenborg på Lerkendal.