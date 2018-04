Løkberg: - Jeg er stolt av guttene. Selv om vi ligger under, gir vi aldri  opp

fotball

Ranheim – Brann: 0–2 (0–1)

- De vinner fortjent, men vi har ingenting å skjemmes over. Vi møter et veldig godt fotball-lag, men jeg synes vi står opp bra og prøver på det vi har tenkt å øve oss videre på. På planen vi har satt. Vi lykkes ikke helt med det siste lille. Det blir mye nesten for oss. Men alt i alt står vi opp for hverandre og fighter helt til det siste. Jeg er stolt av guttene. Selv om vi ligger under, gir vi aldri opp, sier Ranheims midtbanekriger Kristoffer Løkberg.

Ranheim kjørte det siste kvarteret mot Brann i fjæra. Men da var kampen i realiteten avgjort. Serielederne fra Bergen var rett og slett et lite nummer for store for Ranheim.

Nær tidlig scoring

Et Brann-lag stinne av selvtillit hadde ballen mest de første tjue minuttene på Extra arena, og forsøkte å sette Ranheim under press. I lange perioder eide bergenserne ballen dypt inne på Ranheims banehalvdel, men hjemmelaget maktet å stå imot.

Ranheim var også nærmest scoring i innledningen. Allerede etter tre minutter satte Erik Tønne ballen i mål etter et innøvd frispark, men ble avblåst for offside. Minuttet etter var Mads Reginiussen svært nær å være alene gjennom etter et smart overhopp av Micke Karlsen.

Brann scoret først

Men det var Brann som scoret først. Etter 23 minutter fikk Kristoffer Barmen stå alene og prikke Steffen Skålevik som hadde lurt seg inn på baksiden av Ranheim-stopperne. Headingen fra kloss hold gikk omtrent rett på keeper, men Even Barli maktet ikke å forhindre scoringen.

Etter drøye halvtimen fikk Micke Karlsen en gigantisk mulighet til å bringe balanse i regnskapet. En lang ball opp til Erik Tønne ble ekspedert inn foran mål, hvor en liggende Karlsen banket ballen like utenfor målet til Brann-keeper Sahhin-Radlinger.

Skjemmet av feil

Årets klart tøffeste motstand sendte antall feilpasninger og balltap i været for Ranheim. Ranheim forsøkte å prøve, men sto i konstant fare for å bli straffet av Brann på ugunstige ballmist på vei framover i banen. Gjestene kom til flere avslutninger, uten at det ble de helt store målsjansene utav det.

Et femminutt før pause fikk Aslak Fonn Witry sin store mulighet, etter nok et innlegg fra Erik Tønne. Men høyrebacken backen blåste avslutningen langt over mål.

Brann trykket inn det andre

Knappe åtte minutter ut i den andre omgangen trykket Brann igjen litt på gasspedalen, og satte skikkelig trykk på Ranheim. Hjemmelaget fikk mer enn nok med å forsvare seg. Til slutt bar ikke båten lenger. Med en drøy halvtime igjen fant et innlegg fra Branns høyreback Steffen Lie Skålevik foran mål. Spissen bredsidet inn ledelse 2-0, og den tilreisende Brann-fansen begynte å synge om at «gullet ska hem».

Etter målet fulgte et litt tamt timinutt i fjæra, der Brann kontrollerte mot et Ranheim-lag som ikke maktet.

Våknet til liv på tampen

Men med drøye kvarteret igjen våknet kampen litt til liv igjen. Brann virket litt ferdigspilte, og overlot mer gress til hjemmelaget. Det åpnet for en pen rekke muligheter for Ranheim. Først fikk Kristoffer Løkberg en stor målsjanse etter et strålende innlegg fra Erik Tønne, men «Løken» stanget headingen like utenfor. Minutter senere holdt den samme Løkberg på å lure et innlegg over Brann-keeperen og i mål. Fonn Witry fikk også skutt fra seksten meter, men skuddet gikk rett på keeper.

Kunne scoret på første touch

Knappe tre minutt før full tid, kom Sivert Solli inn for Micke Karlsen, Det kunne blitt et eget kapittel i boka om «coaching i verdensklasse». Vingen var nemlig svært nær ved å score på sin aller første berøring, men avslutningen ble blokkert til en corner det ikke ble noe av.

Også servitør Erik Tønne fikk en sjanse like før full tid, men skuddet gikk via en forsvarer til corner,