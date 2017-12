RBK hasteinnkaller til pressekonferanse

fotball

Etter planen skal spillere og støtteapparat i Rosenborg reise til Dubai 23. januar til neste år. Der skal de møte tsjekkiske Slavia Praha, ukrainske Shakhtar Donetsk og kinesiske Evergrande Guangzhou.

Like før klokken 10.20 kalte klubben inn til pressekonferanse på Brakka klokken 11. Innholdet for pressekonferansen er så langt ikke kjent, og ingen i RBK har besvart Adresseavisens henvendelser.

Rosenborg-fansen har vært i harnisk siden nyheten om at Rosenborg skal reise på treningsleir til Dubai. Enkelte har oppfordret til boikott av klubben og sier at de vil nekte å fornye sesongkortet til klubben har endret reisemål.

Rosenborgs supportergruppe Kjernen har gått ut med kraftig kritikk i et opprop mot styres avgjørelse.

Diskusjoner på styrenivå

Overfor Adresseavisen innrømmet styreleder Ivar Koteng før oppropet ble kjent at han hadde tvilt seg frem til et ja til treningsturen:

- Jeg forstår selvsagt at det kommer spørsmål rundt dette. Jeg var selv en av dem som stilte spørsmål. Så hadde vi noen diskusjoner i styret, og tvilte oss fram til et ja. Blant annet på grunn av det sportslige: Vi får god motstand der, uttalte styrelederen.

- Klart verdisett

RBKs sportslige leder Stig Inge Bjørneby uttalte tidligere mandag:

- Så har vi gjort våre grundige sjekker med norske myndigheter, og også det norske konsulatet der nede. Vi har videre vurdert det å være til stede i Dubai, kontra en uteblivelse. Vi mener at en uteblivelse ikke vil gjøre ting bedre, sett opp mot at vi får oppleve staten og se den selv. RBK har et klart verdisett, det gir vi ikke avkall på. Men konklusjonen er at det er «innafor» å dra.

