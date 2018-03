RBK hadde snudd kampen - så våknet en 27-åring fra Steinkjer

fotball

RBK - Kristiansund 2–2 (0–1)

RBK hadde snudd oppgjøret på tre minutter, styrte det aller meste, og «hele Lerkendal» trodde på årets første trepoenger.

Så driblet 27-årige Bendik Bye fra Steinkjer et par mann på egen hånd, før han dunket ballen i det lengste hjørnet fra 17–18 meter.

Dermed hjalp det lite at RBK spillmessig var best i årets første hjemmekamp.

Når spillerne nå går ut i landslagspause er det med ett poeng i bagasjen etter de to første kampene.

Startet trått

Gressmatta var strøken, årstiden tatt i betraktning. Supporterne i «Kjernen» var påkoblet, og selv om det var et godt stykke unna stinn brakke var det god stemning i nullføret på Lerkendal lørdag kveld.

11 minutter senere, derimot, var det stille på Lerkendal. Dørgende stille.

Det vil si, ikke på det for kvelden godt besøkte bortefeltet. For i kampens 11. minutt ble en Kristiansund-corner knallhardt stanget i garnet bak Andre Hansen. RBK har i lang tid hatt to-tre mann i sonemarkering foran eget mål på defensiv dødball, noe som betyr at man kan ende opp i undertall i den rene mannsmarkeringen. Det utnyttet spissen Dauoda Bamba, som fikk gå opp fritt fra seks-syv meter.

0-1.

Omdiskutert annullering

Da hadde for øvrig Rosenborg akkurat begynt å sette et visst trykk mot KBK-målet, og særlig Anders Konradsen hadde vært nære ved etter en god stupheading.

Hjemmelaget fortsatte å styre oppgjøret også etter baklengsen. Etter 18 minutter rakk ikke Samuel Adegbenro bort da et innlegg fra høyre gikk gjennom hele feltet. Syv minutter senere headet Tore Reginiussen over etter et godt Pål Andre Helland-innlegg, og da kampen bikket halvtimen trodde hele Lerkendal at utlikningen var et faktum:

Vegard Eggen Hedenstad slo en god innoverskrudd corner, traff hodet til Jacob Rasmussen, som ekspederte ballen i mål.

Dommer Espen Andreas Eskås blåste imidlertid frispark til Kristiansund, etter en duell mellom Reginiussen og KBK-back Bent Sørmo lenger bak i feltet - en situasjon som i etterkant ble et diskusjonstema.

Uansett: Mål ble det ikke, og det siste kvarteret av omgangen fortsatte RBK å jage utlikningen. Særlig Mike Jensen var nære, da Adegbenro headet et innlegg elegant tilbake i feltet, og kapteinen kunne dra til på strak vrist fra 10-11 meter. Men skuddet var ikke godt nok plassert.

Så det var nevnt, også: Kristiansund, kunne – mot spillets gang – også økt i denne perioden. Samme Bamba kom nemlig til skudd fra 12-13 meter i det 42. minutt, hvor Andre Hansen måtte dra fram en god redning.

Ett skremmeskudd - så smalt det

Slet kamparrangørene litt med showet som var planlagt i pausen, gjorde ikke RBK-spillerne det samme da dommer Eskås blåste i gang 2. omgang.

Etter bare to minutter kunne kaptein Jensen igjen blitt målscorer, da han rappet i vei med venstrefoten fra 17-18 meter. Me skuddet gikk rett utenfor.

Tre minutter etter det, igjen… Da smalt det!

Vegar Eggen Hedenstad leverte gode dødballer denne kvelden, og la igjen inn presist fra cornermerket. Rasmussen stusset innlegget videre bakover i feltet - for åpent mål fikk Adegbenro en enkel jobb.

49. 57 på klokka. Og 1-1.

Der og da virket det som at skuldrene sank en god del centimeter i RBK-leiren. To minutter og 41 sekunder senere lå ballen i Kristiansund-målet igjen.

Denne gang var det Helland som slo corneren. Han fant Tore Reginiussen, som stanget ballen i tverrliggeren. Konradsen våken på returen.

52.38 på klokka: 2-1, og kampen snudd!

Og RBK fortsatte å kjøre mot Kristiansund-målet. Etter 66 minutter var for eksempel Helland svært nære ved å øke ledelsen, men Sean McDermott var som en katt i sitt høyre hjørne.

Bye-show

Men etter et Birger Meling-innkast på egen halvdel, hvor RBK tilsynelatende hadde full kontroll, snappet KBK-innbytter Bye altså ballen. Den tidligere Ranheim-spilleren dro av et par RBK-forsvarere og rappet til fra 17–18 meters hold.

Ballen hardt i Hansens høyre hjørne. 2–2.

Jensen - og Bamba

Så hører det med til historien at RBK ikke ga opp. Jensen hadde sin tredje store sjanse for kvelden noen minutter etter baklengsen, men igjen var McDermott på pletten med en god redning.

Og et Helland-innlegg rett før klokka passerte 90 minutter var også nære ved å skli i mål, på grunn av stor trafikk i feltet som skjulte utgangen for Kristiansund-keeperen.

Samtidig: Målscorer Konradsen skal prise seg lykkelig for at nevnte Hansen var våken da kampen tikket inn i sitt tredje overtidsminutt.

Midtbanespilleren mistet ballen midt på banen, og plutselig var spissen Bamba helt fullstendig alene med RBK-keeperen.

Hansen reddet imidlertid mesterlig.

Dermed endte det altså i poengdeling.