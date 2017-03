RBK-Helland reagerer på Rekdals utspill: – Ingen i Norge kan utfordre oss

Lerkendal: Tidlig torsdag morgen publiserte adressa.no en sak hvor Kjetil Rekdal mente Molde var Rosenborgs eneste utfordrer til seriegullet. Det går ikke Pål André Helland med på.

– Uten å virke hovmodig og kvalm, så er vi den eneste utfordreren. Dersom vi spiller opp mot vårt beste, så er det ingen i Norge som kan kjempe mot oss, sier Helland til adressa.no.

Til tross for det, ser han på Molde som største utfordrer blant de andre lagene, dernest Odd og Strømsgodset. Han er også spent på om Brann kan gjenta fjorårets supersesong.

Godt treningsfokus i vinter

Den skadeutsatte vingen har ifølge han selv trent «mye rart» i vinter. Skadeforebyggende trening har vært mye i fokus.

– Jeg har jobbet mye med tøff fysisk trening. Vi har pushet grenser, og det er mange som nesten har tippet over, da er de enda mer forsiktig med meg, sier han og legger ydmykt til:

– Jeg har prøvd å ta til meg det støtteapparatet har sagt til meg. Jeg ønsker å trene mest mulig, men de har en bedre kompetanse og vet hva som er best for meg.

Avfeier påstand om tynn tropp

Etter at de mistet Christian Gytkjær fra forrige sesong, står Rosenborg nå med to seniorspisser og purunge Erik Botheim på 17 år. Matthias Vilhjalmsson og Mushaga Bakenga er de to andre. Begge har blitt brukt som ving tidligere når det har vært nødvendig.

– Vi er flere spillere som kan spille spiss. Botheim kan ta steget opp, og vi klarer oss i alle fall i vårsesongen. Dersom de presterer dårligere enn det jeg tror de er kapable til, så kommer det et overgangsvindu i sommer før det virkelig store målet komme tidlig i høst, fortsetter Helland.

Kan spille spiss

Ellers i angrepsrekken er det Helland selv, skadete Yann-Erik de Lanlay, Elba Rashani og Milan Jevtovic som regnes som vinger. Jørgen Skjelvik og Bakenga kan vikariere der.

Men dersom det blir skader på vingene, mener Helland at han kan finne frem gamle ferdigheter.

– Jeg spilte spiss i Byåsen, så jeg tror jeg kunne vikariert der. I Byåsen hadde jeg vel 15 mål på elleve kamper, men vi spilte litt annerledes. Da gikk kantene i bakrom og jeg falt dypere i banen. Jeg er elendig i luften, men jeg skulle klart å løse en spissrolle, sier han avslutningsvis.