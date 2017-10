Qatar gir etter for internasjonalt press: Nå er arbeiderne sikret minstelønn

fotball

Det melder BBC. Ifølge den britiske statskanalen har Qatar skrevet under på en avtale der de lover å gi langt bedre forhold for arbeiderne i landet. De innebærer blant annet at de innfører minstelønn.

Landet har vært under internasjonalt press på grunn av manglende rettigheter for arbeiderne, spesielt i forbindelse med den voldsomme arbeidskraften som jobber i landet frem mot fotball-VM i Qatar om fem år.

Ifølge BBC er dette endringene Qatar har skrevet under på:

Minstelønn for arbeiderne, uavhengig av etnisitet.

Arbeidsgivere kan ikke lenger hindre arbeidere å forlate landet.

ID for arbeiderne vil bli levert av staten, ikke arbeidsgiver.

En lokal myndighet skal overvåke kontraktene og sørge for at de lovede rettighetene ikke blir fjernet og byttet ut med dårligere forhold.

Det vil bli laget komiteer for de ansatte.

Sharan Burrow, leder i Den Internasjonale Fagforeningen ITUC, sier den nye avtalen vil «gjøre slutt på bruken av moderne slavearbeid i Qatar».

Hun sier videre at det fortsatt er en stor jobb som gjenstår, og at ITUC skal møte arbeidsministeren i Qatar. Det er foreløpig uklart når endringene vil tre i kraft.

Ifølge BBC er det mellom 1,5 og 2 millioner innvandrere som jobber i landet.