Premier League-manager fikk sparken etter fire måneder

fotball

West Bromwich, som ligger sist i Premier League, har valgt å skille lag med manager Alan Pardew kun fire måneder etter at han kom til klubben.

Det bekrefter kubben selv mandag.

– West Bromwich Albion og Alan Pardew har sammen blitt enige om å skille lag som følge av diskusjoner mellom begge parter, skriver klubben på sin hjemmeside. Også assistenttrener John Carver forlater klubben.

Førstelagstrener Darren Moore tar over klubben på midlertidig basis før en ny manager er på plass.

WBA ligger helt sist i Premier League med kun 20 poeng. Det er hele ti poeng opp til trygg grunn med seks gjenstående seriekamper.

Alan Pardew tok over West Bromwich-laget så sent som 29. november. «Eventyret» varte i kun litt over fire måneder for den engelske manageren.

Han noterte kun én seier på sine Premier League-kamper som WBA-manager. Fem kamper endte uavgjort, mens de resterende 12 kampene endte med tap.

(©NTB)