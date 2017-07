Premier League håvet inn 38 milliarder: - Strider mot all logikk at de ikke er bedre

Revisjonsfirmaet Deloitte er ute med sin årlige oversikt over den økonomiske tilstanden i europeisk toppfotball. Oversikten viser at de engelske Premier League-klubbene tjener mer enn noensinne, og at det blir nye rekordtall kommende sesong.

De 20 toppklubbene i England hadde inntekter på astronomiske 3,6 milliarder pund – drøyt 38 milliarder kroner – i 2015/16-sesongen. Det var opp 9 prosent fra året før.

Tallene for foregående sesong er ikke klare, men Deloitte sier allerede nå at det blir ny rekord i den kommende 2017/18-sesongen. Da ventes det at de engelske toppklubbene vil ha en samlet inntekt på 48 milliarder kroner.

Svindyre TV-rettigheter

Mye av årsaken til skyhøye inntekter er TV-rettighetene, der det ble inngått nye avtaler foran forrige sesong. Over halvparten av klubbenes inntekter kommer fra salg av medierettigheter.

De engelske klubbene tjener seg også søkkrike på deltakelse i europeiske klubbturneringer, i tillegg til gigantiske sponsoravtaler. Et eksempel er Manchester Uniteds draktavtale med Adidas, som skal være verdt nærmere 800 millioner kroner, ifølge nyhetsbyrået Press Association .

For å sette det litt i perspektiv: Hver enkelt Premier League-klubb hadde i 2015/16 inntekter på rundt 1,9 milliarder kroner. Det er det samme som samtlige 22 toppklubber dro inn i sesongen 1991/92, den siste før opprettelsen av Premier League.

Tyskland og Spania langt bak

Avstanden til de andre toppnasjonene øker, og den ville ha økt enda mer hadde det ikke vært for pundets fall i forhold til euroen etter at britene valgte å trekke seg ut av EU.

Deloitte anslår at Englands 20 toppklubber vil tjene 48 milliarder kroner kommende sesong. De tyske Bundesliga-klubbene vil få inntekter på 30 milliarder, og de spanske La Liga-klubbene 28 milliarder. Klubbene i henholdsvis Frankrike og Italia vil «bare» tjene 18 milliarder. TV-potten er langt mindre i disse landene enn i England.

Til tross for alle pengene, er det ikke de engelske klubbene som dominerer ute i Europa. Her er det klubber som Barcelona, Real Madrid og Bayern München som regjerer.

– Med tanke på alle pengene som er i omløp, strider det mot all logikk at ikke de engelske topplagene gjør det bedre. Økonomien har gjort fint lite med konkurranseforholdene, sier Petter Veland.

Mye penger, men for dårlig kvalitet

Viasat-eksperten har fulgt spesielt med på spansk fotball i en årrekke.

– Utviklingen med at det genereres mer penger i engelsk fotball har vi sett over en lang periode. Seks-syv somrer på rad har vi sett at spillere selges fra La Liga til Premier League, der klubbene har større økonomiske muskler, sier Veland.

– Mange har snakket om at England vil få en monopolsituasjon og at kvalitetsforskjellene mellom for eksempel England og Spania vil bli større, men det har ikke skjedd. I stedet ser vi at engelske klubber sliter ute i Europa, og den store taperen blir det engelske landslaget. Hvis for eksempel Swansea trenger en ny spiller, ser de gjerne til land nedover på kontinentet enn til sin egen junioravdeling, sier Veland.

Engelsk fotball har kanskje ikke verdens beste fotballspillere, men det samlede lønnstallet er det ingen som er i nærheten av. I Deloittes rapport går det frem at Premier League-klubbene til sammen brukte over 24 milliarder kroner på lønninger, mer enn dobbelt så mye som i spansk toppfotball.

Med andre ord: En svært stor andel av klubbenes inntekter går ut igjen til å lønne spillere og andre ansatte.

– Selv om de engelske klubbene har størst inntekter, betyr ikke det at de bruker pengene mest fornuftig. Etter hvert som inntektene har økt, så har kvaliteten gått i motsatt retning. Det er en enorm motsetning, sier Petter Veland.

Satser alt i Championship

Økonomisk sett ser det i hvert fall lyst ut fremover, skal vi tro Deloitte-redaktør Dan Jones.

– Det kom en ny rettighetsavtale for Premier League fra 2016/17-sesongen. Nye kommersielle avtaler og større stadioner vil bidra til at vi ser en inntektsøkning til 4,5 milliarder pund i 2017/18, sier Jones.

I Englands nest beste divisjon, Championship, er tallene langt mer dystre. For tredje gang de fire siste årene brukte Championship-klubbene mer penger på lønninger enn hva de hadde i totale inntekter.

Dermed er disse klubbene stadig mer avhengige av velvillige eiere og aksjonærer, som er villige til å punge ut store summer for å komme seg inn i verdens gjeveste liga økonomisk sett.