TV 2-kommentator liker ny Premier League-regel: – Veldig, veldig bra

Da overgangsvinduet stengte 1. september, var Premier League-sesongen tre kamper gammel. Nå blir det en slutt på praksisen.

Torsdag stemte de 20 Premier League-klubbene for å flytte overgangsvinduet. Neste sommer vil overgangsvinduet stenge torsdagen før sesongstart, klokken seks norsk tid.

Ifølge BBC var ikke avstemningen enstemmig. Endringen gjelder for både spillersalg og spillerkjøp. Overgangsvinduet for Premier League vil dermed stenge noen uker før store deler av Fotball-Europa, der 31. august fortsatt vil være stengedatoen.

Kasper Wikestad ledet TV 2s sending da overgangsvinduet stengte forrige uke. Han er spent på hvordan endringen vil fungere.

– Det er på tide at man finner en løsning der de stallene man har ved sesongstart er gjeldende. Det blir bra, sier Wikestad til Aftenposten.

Mener streikende spillere er uheldig

Bakgrunnen for avstemningen er at managere har klaget over at regelverket skaper problemer for sesongforberedelsene.

– Det er lett å støtte det. Nå blir det langt mindre turbulens de tre første rundene. Det er hvert fall en tredel av klubbende som har hatt streikende spillere, som plutselig for «overgangssyken» eller «overgangsskader». Det er ikke heldig. Det er også ofte de beste spillere på laget, som Jonny Evans, Phillippe Coutinho og Virgil van Dijk. Det er veldig, veldig bra for klubbene at de får satt laget før seriestart, sier Wikestad.

Han håper imidlertid at resten av Europa vil følge etter.

Arsenal-manager Arsène Wenger har tidligere tatt til orde for endringer i overgangsvinduet. Han mener dessuten at det kun bør være ett overgangsvindu pr. år.

– Den ideele situasjonen ville vært at overgangsvinduet stenger 48 timer før den første kampen, og at det er helt stengt frem til sesongen etter, sa Wenger tidligere denne uken ifølge The Times.