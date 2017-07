Premier League-draktene: Liverpool kommer best ut

Tendensen med rene drakter fortsetter i 17/18-sesongen - det virker som produsentene har skjønt at det er det klubbene og deres supportere ønsker. De mer sprelske draktene er forbeholdt andre- og tredjedraktene - de kommer jeg tilbake til nærmere seriestart.

Lagene presenteres med beste drakt øverst, og så kvalitet - etter min mening - i fallende rekkefølge.

Liverpool

Ja, jeg vet at jeg ga denne drakten en femmer da den kom, men etter å ha sett denne i en kamp går jeg ett hakk opp. Dette er en skikkelig klassiker, verdig et 125 års-jubileum. Den litt mørkere rødfargen er en genistrek, og gir en assosiasjoner til de tidene da motstanderne hadde tapt omtrent før de kom ut på gressmatta på Anfield. Stor tommel opp!

Newcastle United

Endelig - en flott Newcastle-drakt, det var noen år siden sist! Denne drakten er klart retroinspirert, og det kommer supporterne til å elske. Puma har de siste årene eksperimentert med både blått og gull som en tredje farge i drakten, men her er det holdt i hvitt og svart - slik det skal være. Den noe dominerende sponsorlogoen trekker litt ned, men helhetsinntrykket her er veldig bra!

Southampton

Et overraskende og herlig gjensyn med Southampton-designet fra begynnelsen av 80-tallet . (Dette var faktisk et design klubben hadde fra sesongstart i 80/81-sesongen og helt til mai 1985). Her har designerne bladd litt i historiebøkene, og våget å gå bort fra de vanlige Soton-stripene. Det kan gå galt , men her funker det virkelig! Hvis det er noe å trekke, må det vært for den litt merkelige halsen. Hvorfor ikke bare en enkel, rund hals i svart for å markere at dette er en retro-drakt?

West Ham United

Jeg var litt skeptisk da jeg så de første bildene av denne, og tenkte at her har Umbro bommet litt ved å gi West Ham fargene fra det nye grunndesignet, og ikke gjort noe ekstra. Men ved nærmere studier kommer det fram et v-mønster i fronten, som peker tilbake mot legendariske Hammers-drakter fra 70-tallet (faktisk et design laget av Admiral). Når Umbro nå absolutt vil ha tilbake diamantraden ned langs ermene, er det fint at den er holdt i en farge som gjør at det ikke blir for dominerende. Tommel opp!

Manchester United

Adidas satser fortsatt trygt med Manchester Uniteds førstedrakt - slik de skal gjøre. Jeg liker at det er mer bruk av svart, men avslutningen av ermene blir kanskje litt rotete. Fin drakt, men ingen klassiker, etter min mening. Adidas-puristene vil kanskje sette pris på at stripene er flyttet fra sidene og tilbake til skuldrene.

Tottenham Hotspur

Nike har overtatt som leverandør for Tottenham, og den første drakten holder seg både til grunndesignet og grunntanken bak hva en Tottenham-drakt skal være. En kan diskutere hvor kjedelig det er at Nike leverer mer eller mindre samme drakter til alle Premier League-lagene, men denne er i hvert fall godt innenfor.

Chelsea

Du får faktisk ikke en drakt på toppnivå som er blåere enn dette! Nike går all in med sin første Chelsea-drakt, og tar bort all unødvendig staffasje. Chelsea-drakten har vært ganske minimalistisk de siste årene, men Nike er de første som tør å ta den helt ut. Vanskelig å argumentere mot at denne drakten er ren og fin!

Manchester City

Ikke så veldig mye å si om denne egentlig, utenom at det er bra at Nike har tatt bort de noe mørkere ermene fra 16/17-sesongen. Ellers holder drakten seg trygt innen Nikes grunndesign. Men nettopp at det ikke er de store sprellene her må sies å være bra - førstedrakter skal en jo helst ikke tulle for mye med.

AFC Bournemouth

Det skal mye til for å gjøre denne drakten direkte stygg - røde og svarte striper blir som regel alltid fint. Her har Umbro laget en klassisk og trygg versjon av stripene. Grunndesignet er det samme som hos West Ham og Everton - og diamantene på ermene er heldigvis holdt i sort.

Arsenal

Puma satser nok en gang ganske trygt når Arsenals førstedrakt skal designes. Jeg har lite til overs for brandingen med prikkemønsteret på ermene, men den rare stripen ned midten av drakten er i hvert fall borte siden 16/17-sesongen. Litt rar krage, som for meg virker litt ukomfortabel for spillerne. Det trekker opp at draktene fortsatt er svært tettsittende.

Watford

Skifter til Adidas foran denne sesongen, og de leverer en ganske streit drakt rett fra årets grunndesign. Som alle faste lesere av Draktbloggen har fått med seg, liker jeg når Adidas-stripene går ned langs sidene, og det trekker opp også her.

West Bromwich Albion

Jeg var ikke fornøyd med WBAs bruk av lyseblå som tredje farge forrige sesong. Adidas har tatt fargen bort nå, og en står igjen med en klassisk WBA-drakt der det først og fremst er merkelig at Adidas-logoen er rød, og ikke mørkeblå. Bra at Adidas-stripene fortsatt går ned langs sidene.

Burnley

Puma med et litt mer typisk grunndesign enn Newcastles, men drakten er fortsatt ganske bra. Sponsorlogoen er nok helt på grensen i forhold til tillatt størrelse, men ellers er dette en helt grei drakt. Hadde den vært like fin uten detaljene på skuldrene? Ja, mener jeg.

Swansea City

Joma har løst den hvite Swansea-drakten ganske så elegant de siste sesongene, så også her. Kragen er moderne i snittet, og vil nok også være behagelig for spillerne. Men kunne ikke sponsorlogoen vært holdt i sort?

Huddersfield Town

Puma skryter av at de satser på en boble-effekt i de klassiske stripene til nyopprykkede Huddersfield. Jeg synes ikke det er så veldig vellykket - klassiske striper skal du ikke tukle for mye med. Den røde knappen og den røde Puma-logoen virker litt malplassert i denne fargepaletten.

Brighton & Hove Albion

Nike, striper, grunndesign. Ikke så mye å si her. Kanskje litt merkelig med gul Nike-logo og gule striper på skuldrene, men ellers en solid drakt å returnere til Premier League med.

Stoke City

Jeg har begynt å få sansen for Macron, men her synes jeg det italienske merket bommer litt. Hva er greia med det nederlandske flagget i halsen og på enden av ermene? Og når ble blått en slags tredje farge for Stoke? Macrons designere bør ta en titt på Newcastles drakt for å skjønne hvordan en stripete drakt fra en tradisjonsrik klubb bør løses.

Crystal Palace

En fin drakt isolert sett, men jeg skjønner ikke vitsen med at Palace kommer med en ny drakt som er så lik draktene fra de siste sesongene.

Everton

Sorry, Umbro, men dette var skuffende. Det mørke feltet på ermene, og det faktum at halsen og avslutningen på ermene er holdt i samme farge som resten av drakten, får dette til å se ut som en trenings-t-skjorte, og ikke en drakt. Når i tillegg raden med Umbro-logoer er vekket til live igjen på ermene, sier jeg takk for meg.

Leicester City

Ser du noen forskjell på denne Leicester-drakten i forhold til de siste sesongene? Ikke jeg heller. Pumas designere virker som å ha totalt sluppet opp for ideer, og latt kopimaskinen jobbe for fullt. Skuffende, og supporterne vil nok også føle seg litt snytt når de blir bedt om å punge ut for nok en drakt som er til forveklsing lik den forrige.

Hva synes du? Legg inn kommentar nederst på siden!