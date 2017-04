To ble skadet i angrep mot Dortmund-bussen: Politiet etterforsker islamistkobling

Dette har skjedd:

Spillerbussen til fotballklubben Borussia Dortmund ble angrepet på vei til Champions League-kvartfinalen mot Monaco. Tre eksplsjoner gikk av.

Fotballspiller Marc Bartra er operert etter å pådratt seg et brudd i hånden. Også en politimann ble skadet, bekreftes det onsdag morgen.

Kampen er utsatt til onsdag klokken 18.45.

Politiet bekreftet på en pressekonferanse tirsdag kveld at de etterforsker hendelsen som et drapsforsøk og at de antar at det er et målrettet angrep mot laget.

Politiet har funnet et brev i nærheten av åstedet. Avsender av brevet skal ha påtatt seg skylden for eksplosjonene. Brevet inneholder angivelig henvisninger til angrepet mot julemarkedet i Berlin i desember, der 12 mennesker døde, og Tysklands militære innsats i Syria. Opplysningene gjør at tysk politi undersøker om det er noen islamistkoblinger til hendelsen.

Politiet har funnet et brev - kobles til islamister

Politiet kaller eksplosjonen for et drapsforsøk.

Nå etterforsker politiet om eksplosjonene kan kobles til islamister, ifølge flere tyske medier.

Én av årsakene til at politiet følger dette sporet skal være at brevet der noen påtar seg ansvaret for eksplosjonene, inneholder "spor av islamisme", skriver nyhetsbyrået DPA.

Det nevnte brevet inneholder angivelig henvisninger til angrepet mot julemarkedet i Berlin i desember, der 12 mennesker døde, og Tysklands militære innsats i Syria. Det er Karlsruhe-politiet som har overtatt etterforskningen. Det tyske politiet jobber på spreng med å tyde islamske skrifter, men de understreker at det er for tidlig å slå noe fast.

En mil fra stadion

Hendelsen skjedde like ved spillerhotellet L'Arrivee i Dortmund, der lagbussen sto parkert, rundt én mil fra det tyske lagets stadion Signal Iduna Park.

– Vi har gått ut hele tiden fra at det var et målrettet angrep mot laget, opplyste politimester Georg Lange en pressekonferanse sent tirsdag.

Etter angrepet på bussen rykket politiet ut med både sprengstoffeksperter, beredskapstroppen og kriminalteknikere. Politiet sikret åstedet og området rundt, sikret tilfartsveier til og fra stadion. Politiet undersøkte også åstedet og området rundt med drone for å se etter andre eksplosiver.

Politiet skal også ha funnet enda en gjenstand, som de antar kan være et sprenglegeme.

Mistenkelig brev

Politiet opplyste på pressekonferansen at de også skal ha funnet et brev som kan relateres til saken. Statsadvokat Sandra Lücke opplyste på pressekonferansen at brevet ble funnet i nærheten av åstedet, og at det undersøkes om brevet er ekte. I brevet er det noen som påtar seg skylden for tirsdagens hendelse, opplyser Lücke.

– Vi vil ikke utelukke noe, det er ikke klart hva som er bakgrunnen for hendelsen, og vi holder alle muligheter åpne.

Politimester Georg Lange opplyste også at det vil bli undersøkt grundig om angrepet kan regnes som terror.

– Vi ønsker ikke å trekke hastige slutninger eller spekulere. Vi gjør alt for å få etterforsket saken fullt ut, sa han på pressekonferansen.

Politimesteren understreker at det vil være svært høy sikkerhet når kampen spilles onsdag. Både på grunn av den generelle terrorfaren, men også basert på det som skjedde med spillerbussen tirsdag kveld.

Kastet seg ned på gulvet

I et intervju med den sveitsiske avisen Blick skildrer Dortmund-keeper Roman Bürki de dramatiske sekundene etter at eksplosjonene gikk av.

– Vi kjørte klokken 19,15 fra hotellet, bortover den lille gaten. Bussen svingte ut på hovedveien, da kom det et kjempesmell, en eksplosjon.

– Jeg satt i bakerste rad ved siden av Marc Bartra, som ble truffet av splinter fra bakvinduet. Etter smellet dukket vi oss alle ned og de som kunne, la seg på gulvet. Vi visste jo ikke om det ville skje noe mer. Politiet kom raskt til stede, og sikret området. Vi er alle sjokker, skildrer han.

Treneren og laget ble sjokkerte

Det er blitt bekreftet at det er spanske Marc Bartra som har pådratt seg en skade i hånden som følge av eksplosjonene.

– Den skadede blir nå operert. Han har et brudd i hånden og skader fra eksplosjonen, opplyser politiet på pressekonferansen sent tirsdag kveld.

Klubbens direktør, Hans-Joachim Watzke, var også rystet over hendelsen.

– Det var et bombeangrep mot vår spillerbuss. Hele laget er i sjokk. Slike bilder får man ikke ut av hodet. Jeg håper at laget på ett eller annet vis vil være i stand til å konkurrere i morgen (i dag). I en nødssituasjon som dette står hele laget samlet, fastslo Watzke overfor tyske Sky.

Et vitne som bor i nærheten forteller til Bild:

– Jeg satt i stua mi, foran TV-en, da jeg hørte eksplosjonen. Det var så høyt at jeg tenkte: Det er krig!

Beroliget supporterne

Politiet undersøker nå om det var et målrettet angrep mot bussen, eller om det skyldes andre omstendigheter, skriver tyske medier.

Publikum på stadion ble fort informert om hendelsen. Politiet i Nordrhein-Westfalen (delstaten) skrev i en tweet at de kunne berolige fansen i stadion og deres pårørende.

– Det er ikke noe som tyder på at det er noen truende situasjon for de besøkende i stadion, skrev de.