Plutselig ble norsk fotball omtalt over hele verden: – Det var overraskende

Det er ikke hver dag at norsk fotball når nettaviser over hele verden, men det skjedde med nyheten om at landslagene på kvinne- og herresiden vil få likt betalt neste år.

Den enorme interessen kom overraskende på generalsekretæren i Norges Fotballforbund.

– Vi visste at det ville bli godt mottatt nasjonalt, særlig i kjølvannet av debatten om like forutsetninger for menn og kvinner og gutter og jenter, men at det skulle få så stor oppmerksomhet i den store verden, det var overraskende, sier Pål Bjerketvedt til Aftenposten.

Anerkjente medier som Guardian, New York Times, BBC, Spiegel og mange flere har skrevet om saken.

Bjerketvedt tror andre land nå vil komme etter, og sier at interessen i vår del av Europa er stor.

Ifølge kommunikasjonsdirektør Svein Graff har initiativet også vekket interesse i både Det europeiske- og Det internasjonale fotballforbundet (UEFA og FIFA).

– Interessen for saken har vært enorm, og den er plukket opp av alle store internasjonale medier. Det vekker oppsikt fordi fotballen har vært konservativ og prioritert gutta når det gjelder fordeling av midler. Ikke bare i Norge, men i stort sett alle land har midlene til landslagsspillerne på kvinne- og herresiden vært skjevt fordelt, sier Graff.

Norway will pay their male and female football teams the same https://t.co/ZURgGnfYaO — BBC News (World) (@BBCWorld) October 8, 2017

Norway FA agrees deal to pay male and female international footballers equally https://t.co/kI8gWDFt8D via @guardian_sport — The Guardian (@guardian) October 7, 2017

Norska herrarna sänker lönen - damerna får lika ersättning.https://t.co/uJIk5eKSQ9 pic.twitter.com/ejDF6g4eGL — Fotbollskanalen (@fotbollskanal) October 6, 2017

Kan påvirke i andre land

Herrelandslagsspillerne gikk med på å gi fra seg 550.000 kroner årlig fra sine markedsrettigheter, mens NFF la 2,55 millioner ekstra kroner i potten til kvinnene.

Begge lagene vil dermed få 6 millioner kroner å fordele.

Bjerketvedt mener det at mennene ga fra seg penger som kunne blitt deres er det som virkelig har brakt oppmerksomhet til saken.

Graff håper initiativet vil sette standarden også utenfor Norges grenser.

– Reaksjonene viser at det fortsatt er en lang vei å gå i internasjonal idrett når det gjelder likestilling. Det er bra at saken får stor oppmerksomhet, det kan påvirke andre fotballforbund og andre idretter til å etablere samme praksis.

Flere konflikter internasjonalt

Den anerkjente skribenten i Sports Illustrated, Grant Wahl brukte tittelen «Hva FIFA og resten av verden kan lære av Norges avtale om lik lønn».

Han tolket saken i en internasjonal kontekst. Det er offentlige konflikter mellom spillere og fotballforbund i land som Brasil, USA og Danmark.

Wahl tror andre land vil følge etter, men mener den virkelig store forskjellen vil skje når FIFA og de regionale og nasjonale forbundene «begynner å investere hundrevis av millioner kroner i kvinnefotballen for å forløse det potensialet som helt klart er der».

New column: What FIFA and the rest of the world can learn from Norway's equitable pay agreement for men and women https://t.co/CvfU7FEbPg — Grant Wahl (@GrantWahl) October 8, 2017

Vil omfordele midler

Det har tidligere blitt argumentert mot en økt økonomisk satsing på kvinnefotballen med at det er herrefotballen som genererer inntektene.

I forbundet har de nå erkjent at det ikke lenger gir mening i å argumentere på denne måten, selv om det er hevet over enhver tvil at medie- og sponsorinntektene er betydelig mye høyere i herrefotballen.

– Iallfall ikke kortsiktig, for da sier du at skjevfordelingen vil bli slik i mange år. For eksempel vil TV-pengene fra den nye Nations League (herrelandslaget) være mye større enn det vi får om kvinnene kvalifiserer seg til et mesterskap. Satt på spissen så er det ikke noe økonomi i det siste. Så lenge mekanismen er slik må vi tørre å omfordele midler, det er det vi har tenkt og gjort med den nye avtalen, sier Graff.

Han peker på at noen av de kvinnelige landslagsprofilene nå brukes like mye som sine mannlige kolleger. I tillegg kvalifiserer damene seg til mesterskap.

Bjerketvedt sier at den største inntektskilden NFF ved siden av sponsoravtalene, er de 25 prosentene fra medieavtalen for Eliteserien med Discovery (klubbene får 75 prosent). Ønsket er å legge best mulig til rette for begge kjønn.

– Det er opp til styret og Fotballtinget å forvalte de pengene og bestemme hvordan de skal prioriteres.

