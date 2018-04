Pinlig cupsmell for Lars Bohinens Aalesund - tapte for fjerdedivisjonslag

fotball

BERGSØY-AALESUND 2–1/ULLERN-STABÆK 3–5 etter ekstraomganger

Sensasjonene er en del av sjarmen med 1. runde i cupen. Men onsdag ble ingen eliteserielag slått ut.

I stedet smalt den største cupbomben på Sunnmøre. Der tapte Aalesund – som rykket ned fra Eliteserien i november – 1–2 for fjerdedivisjonslaget Bergsøy.

Alt gikk etter planen da nysigneringen Jernade Meade sendte Aalesund i ledelsen etter en halvtime. Men i løpet av et kvarter i andre omgang, ble alt snudd på hodet.

Franjo Tepuric utlignet etter 75 minutter, før Craig Rogers scoret vinnermålet etter 87 minutter. Dermed er Lars Bohinens mannskap ute av cupen.

Stabæk slapp med skrekken

Blant Eliteserie-lagene levde Stabæk farligst. Det er kun fire kilometer mellom Nadderud Stadion og Ullernbanen. Men Stabæk fikk ingen varm velkomst i onsdagens oppgjør.

For to scoringer av Emmanuel Bergstrøm sørget for at Stabæk lå under 0–2 allerede etter 13 minutter.

Ullern-keeper Jonas Vatne Brauti sto som en levende vegg. Det så ut til at 3. divisjonslaget skulle holde unna. Men tre minutter før slutt dukket Franck Boli opp med reduseringen. To minutter senere utlignet Ohi Omoijuanfo.

I sluttminuttene handlet alt om Stabæk, og trenden fortsatte i ekstraomgangene. Ola Brynhildsen og Martin Rønning Ovenstad førte Stabæk opp i en 4–2-ledelse. Så tente Torbjørn Rosvoll et lite Ullern-håp, før Franck Boli avgjorde kampen med sin 5–3-scoring.

Også 1. divisjonslaget Mjøndalen slet lenge onsdag. Fjerdedivisjonslaget Flint holdt bruntrøyene til ekstraomganger. Til slutt vant Mjøndalen imidlertid 4–2.

Til slutt gikk imidlertid førsterundekampene relativt knirkefritt for de fleste toppklubbene i landet. Torsdag er Rosenborg i aksjon mot Steffen Iversens lag Trygg/Lade, mens Bodø/Glimt spiller mot Melbo.