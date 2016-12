Per Egil Flo til tsjekkisk klubb

Moldes venstreback Per Egil Flo (27) har signert for tsjekkiske Slavia Praha. Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

Slavia Praha spiller i Grambrinus Liga, det høyeste nivået i Tsjekkia.

2,5 års kontrakt

Onsdag kveld var Flo gjennom den medisinske testen og signerte etter dette en 2,5 år lang kontrakt med hovedstadsklubben i Tsjekkia.

Kontrakten hans med Molde FK gikk ut ved årsskiftet, og han har tidligere sagt til Rbnett at han ønsker å dra utenlands. Flo har spilt i Molde siden sommeren 2013.

– Jeg har lyst til å prøve meg i utlandet, det legger jeg ikke skjul på. Dette er trolig den eneste muligheten jeg får til å reise ut, sa han i midten av november.

Hadde andre tilbud

– Vi er glade for at Per Egil Flo er blitt en del av laget vårt. Vi mener vi har valgt en venstreback av aller høyeste kvalitet, sier toppsjef i Slavia Praha, Martin Krob.

Per Egil Flo er også sitert på klubbens hjemmesider:

– Slavia er en stor klubb med en stor historie, og selv om jeg hadde andre tilbud, valgte jeg Slavia, sier han.

Flo har tidligere spilt på Stryn og i Sogndal.

Slavia Praha spiller sine hjemmekamper på Eden Arena med kapasitet på 21.000 tilskuere.