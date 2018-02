På denne banen skal Eliteserien sparkes i gang om tolv dager

fotball

Vinter-OL er nettopp over, men om snaue to uker er det klart for seriestart i Eliteserien.

De åtte kampene er, fornuftig nok, satt opp på stadioner med kunstgress. Slik forholdene er nå hadde det vært vanskelig å spille fotball på for eksempel Lerkendal og Brann Stadion.

Både snø og kulde skaper uansett store utfordringer, spesielt i Ranheim der lite minnet om seriestart mandag. Også flere andre steder jobber brøytemannskapene på spreng om dagen.

Men én ting kan alle klubbene love: Det blir seriestart.

Lørdag 10. mars:

Ranheim – Brann

I Ranheim er det «grisekaldt» om dagen. Mandag viste måleren rundt minus syv, ifølge Yr. Onsdag meldes det faktisk minus 16 grader – men det som er enda mer skremmende er at dette skal føles som 24 minusgrader!

– Det er sånn det skal være, sier daglig leder Frank Lidahl.

Akkurat nå er banen fullstendig dekket av snø. Men Ranheim-lederen velger å se positivt på det.

– Snøen er med på å isolere underlaget. Så blir det en løpende vurdering basert på værsituasjonen hva vi gjør over helgen med å trimme spillflaten. Vi bruker ikke energi på hva som kan gå galt. Dette skal gå bra, lover Lidahl, som lover at seriestarten kommer til å spilles som planlagt.

Søndag 11. mars:

Bodø/Glimt – Lillestrøm

I Bodø var det mandag seks minusgrader, men en følt temperatur på minus 13! Heldigvis er ikke banen dekket av tonnevis av snø, melder daglig leder Frode Thomassen.

– Vi rydder banen og fyrer opp varmen denne uken. Det har blåst en del, så banen er ganske ren, forteller Thomassen.

Til helgen venter generalprøve mot Tromsø, før serieåpningen mot Lillestrøm om snaue to uker.

– Det skal gå fint å arrangere begge kamper. Men kaldt blir det, konstaterer Thomassen.

Ifølge Yr blir det kuldegrader i Bodø gjennom hele langtidsperioden.

Molde – Sandefjord

I Molde var temperaturen på frysepunktet mandag, med en følt temperatur på minus fem. I langtidsperioden er det meldt kaldt vær, men heldigvis lite nedbør. Det er godt nytt for serieåpningen.

– Litt snø er det, men lite her i lavlandet. Inne på selve matten er det grønt og fint, forteller medieansvarlig Per Lianes.

– Så både generalprøven mot Aalesund og serieåpningen går som planlagt?

– Ingen problem, sier Lianes.

Odd – Haugesund

Med minus syv grader var det lite som minnet om vår og seriestart i fotball mandag. Utover uken er det faktisk meldt enda kaldere vær i Skien, og det er blått på Yr så langt øyet kan se.

– Jeg synes det er betenkelig med en så tidlig seriestart i Norge. Vi er et vinterland, sier banesjef Reidar Midtgaard.

– Klart at dette koster klubbene mye. Her har vi brøytet både natt og dag, forteller han.

Mandag trente Odd-spillerne på hovedbanen, og ifølge banesjefen skal Odd kunne gjennomføre både generalprøve og serieåpning som planlagt. Men Midtgaard krysser fingrene for at snøen nå tar en pause…

Start – Tromsø

I Kristiansand er det også kaldt, med minus fem grader mandag. Utover uken er det meldt enda kaldere, og det skal komme mer snø.

– Banen er hvit og dekket av snø. Det er også meldt snø fremover, forteller administrerende direktør Even Øgrey Brandsdal.

Dermed blir det en stor brøytejobb også i Kristiansand i dagene før seriestart.

– Kommer seriestarten for tidlig?

– Nå er det slik at klubbene samlet har bestemt seg for å strekke sesongen, blant annet for å styrke sjansene til norske lag i Europa. Været varierer fra år til år. Jeg velger å glede meg over at vi får en lang og god sesong, sier Brandsdal.

Her er arbeidet fullt i gang med å få bort snøen:

Strømsgodset – Stabæk

Iskaldt er det også i Drammen, der det er meldt kuldegrader i hele langtidsperioden.

– Det er mye snø her i Drammen, og det er fryktelig kaldt, melder media- og kommunikasjonssjef: Magne Jordan Nilsen.

Han roser kommunen som har stått på for å holde Marienlyst fri for snø.

– De har gjort en kjempejobb, og laget har kunnet trene der en uke allerede, sier Nilsen.

– Utfordringen nå er at det er en del snø rundt banen og på tribunen som må ryddes, forteller han.

Sarpsborg – Rosenborg

Minus åtte (følt minus 15) var status i Sarpsborg mandag. Langtidsvarselet melder at det skal bli litt mindre kaldt fremover, men fortsatt minusgrader. Det kan bli en kald opplevelse for tilskuerne.

– I morges var det 17 minusgrader her, forteller sportsleder Cato Klaussen.

– Når det er så kaldt, sliter man selvsagt litt med undervarmen. Mye snø fremover vil selvsagt skape utfordringer, men vi har kontroll, sier han.

Mandag 12. mars:

Kristiansund – Vålerenga

Temperaturer på eller under frysepunktet er det også i Kristinsund. Langtidsvarselet gir heller ikke håp om at det skal bli særlig mildere frem mot seriestart.

Men kamp, det blir det nok også i Kristiansund.