Overtidsdrama spolerte Rosenborg-festen: – Det er nærmest ubegripelig

fotball

Rosenborg – Stabæk 0–0/Vålerenga – Molde 1–2

RBK-spillerne deppet etter å ha sløst med sjansene og spilt 0–0 hjemme mot Stabæk, men bare to timer senere så det ut som de kunne slippe jubelen løs for sitt 25. seriegull.

Men tre minutter på overtid dukket Molde-kaptein Ruben Gabrielsen opp, stanget inn avgjørelsen og sørget for at luken mellom lagene er på åtte poeng med tre kamper igjen å spille.

– Nærmest ubegripelig

Dette var tredje gang denne sesongen at Molde-kaptein Ruben Gabrielsen avgjorde en kamp i sluttminuttene.

– Det er nærmest ubegripelig, sa Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim etter Gabrielsens scoring.

Med søndagens resultater er det fortsatt en liten mulighet for at Ole Gunnar Solskjær og Co. kan snyte Rosenborg for gullet. Da må Molde vinne sine tre resterende kamper, mens rival RBK må tape sine tre.

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen tok den utsatte gullfesten med fatning.

– Nå kan vi avgjøre det selv. Det er da det føles best, sier Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen i et intervju på Eurosport.

– Vi ville være seriemester så fort som mulig, men nå må vi gjøre det selv. Det får vi sjansen til neste helg, fortsetter han.

Solskjær roser lagmoralen

Det var hjemmelaget Vålerenga som tok ledelsen. Midtbanespiller Herman Stengel sendte vertene i ledelsen allerede etter åtte minutter. Björn Bergmann Sigurdarson svarte etter en drøy halvtime, før det så ut til å ebbe ut i poengdeling og RBK-gull.

Det ville ikke Molde-kaptein Ruben Gabrielsen ha noe av, og utsatte gullfesten i minimum seks dager.

– Jeg skylder Helland en, men dette er kanskje ikke nok, så jeg får prøve igjen neste år, sier Gabrielsen.

– Vi er i god form. Fantastisk lagmoral og innsats. Vi vet at på dødballer er vi alltid farlige, sier Ole Gunnar Solskjær til Eurosport.

Gullet kan avgjøres lørdag

Molde-sjefen innrømmer at overtidsscoring smakte ekstra godt siden det spolerte festen i Trondheim.

– Selv om de nok vinner uansett så var det greit at det ikke skjedde i kveld.

Lørdag vil RBK være seriemestere om Molde snubler hjemme mot rivalen Kristiansund.

Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal mener uansett gullkampen for lengst er avgjort.

– At Rosenborg taper de siste tre, og Molde vinner de siste tre – den sjansen er minimal, sier Rekdal.

Selv om det etter all sannsynlighet ender med gull, var RBK-spillerne skuffet etter å ha rotet bort to poeng hjemme mot Stabæk. Blant andre Pål André Helland var «fly forbannet på seg selv» etter å ha misbrukt store muligheter.

Gjenstående kamper i gullkampen:

Rosenborg: Aalesund (borte), Viking (hjemme) og Odd (borte).

Molde: Kristiansund (hjemme), Lillestrøm (borte) og Sarpsborg 08 (hjemme).

Saken oppdateres