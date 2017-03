Overgikk Barcelona disse utrolige snuoperasjonene?

«Barca» ble det første laget som har snudd et 4–0-tap i første kamp til seier i utslagsrundene av Champions League. Katalanerne behøvde fortsatt tre mål da det sto 88 minutter på klokken mot Paris Saint-Germain. Drøyt syv minutter senere skled Sergi Roberto seg inn i historiebøkene som matchvinner.

– Det er det villeste jeg har sett, sa ekspertkommentator Vidar Davidsen.

Siden kampslutt har debatten gått for fullt på sosiale medier. Er det tidenes comeback i fotballverdenen? Vi har valgt ut et knippe av de beste – og unnlatt altfor mange.

Eliteserien 6. juni 2010: Molde–Lillestrøm 3–3

I 2002 kom Bryne tilbake fra 0–3 til å vinne 4–3 mot Bodø/Glimt. Peter Olofssons redusering etter 61 minutter startet opphentingen, som nådde klimaks da svenske Marcus Andreasson stanget inn 4–3 langt inne i overtiden.

Desto friskere i minnet er Lillestrøms snuoperasjon på Aker Stadion i 2010. Baye Djibi Fall ble toppscorer med sine 16 mål denne sesongen. Mot LSK satte han først inn 1–0, før han tilsynelatende punkterte kampen da han scoret Moldes tredje etter 70 minutter. Tilsynelatende.

Ordinær tid var på god tid til å være over da Frode Kippe headet inn det som egentlig bare var et trøstemål. Et kunstverk av en utsidepasning fra Edwin Eziyodawes fot til Tarik Elyounoussis pannebrask tente kanskje et lite håp, dypt inne i overtiden. For det var vel for sent? Avspark. Molde tar med seg ballen ned til bortelagets hjørneflagg. 20 sekunder av tilleggstiden gjenstår. LSK vinner ballen og kaster alt forover når de vinner et siste hjørnespark. På det raget Anthony Ujah høyest. Nigerianerens heading via en Molde-forsvarer sørget for poengdeling mellom lagene, i en av de bedre forestillingene norsk fotball har sett.

Champions League-kvartfinale 7. april 2004: Deportivo de La Coruña–AC Milan 4–0 (5–4 sammenlagt)

I likhet med Barcelona hadde spanske Deportiva et tøft utgangspunkt før returoppgjøret mot Milan hjemme på Riazor. En stor kamp av Kaká og resten av italienerne på hjemmebane sørget for at avansement lignet en formalitet. Walter Pandianis bortemål for Deportivo ble svært viktig drøye to uker senere.

– Vi behøver et mirakel, sa manager Javier Irueta ifølge ESPN.

Og mirakel skulle det bli. Scoringer av Pandiani, Juan Valerón og Albert Luque sørget for at Deportivo vant kontroll over kampen allerede før pause. 4–0 scoringen til Fran etter hvilen understreket det utrolige comebackets brutalitet.

FA-cupfinalen 2. mai 1953: Blackpool – Bolton 4–3

Noen comeback er ikoniske av andre grunner enn selve comebacket. Det finnes fotballspillere som har baner eller tribunedeler oppkalt etter seg. Enda færre har både en finte og én enkelt kamp i sitt navn. FA-cupfinalen fra 1953 blir gjerne referert til som «The Matthews Final» etter Blackpools ving Stanley Matthews. Bolton ledet 3–1 da Stan Mortensen puttet sitt andre da han ble servert av Matthews på bakerste stolpe etter 68 minutter. Mortensen fullførte sitt hat trick da han utlignet på frispark ett minutt før full tid.

Matthews hadde dog ikke gitt seg enda. Han fortsatte å terrorisere Bolton på høyreflanken, med sine finter og innlegg. Blackpool fortsatte å sette opp Matthews i gode situasjoner, noe de fikk betalt for langt inn på overtid. Bill Perry styrte nok en god Matthews-innlegg inn i målet. Dette fikk til og med Boltons Nat Lofthouse til å applaudere, ifølge BBC. Den engelske helten Stanley Matthews hadde endelig vunnet FA-cupen–i en alder av 38 år.

Skotsk Premier League 5. mai 2010 Motherwell–Hibernian 6–6

Begge lag kjempet for kvalifiseringsplass til Europa League da 2009/2010-sesongen nærmet seg slutten. Hjemmeseier og tre poeng til Motherwell ville sikre den viktige plassen. Det ble mer enn komplisert.

Hibernians Colin Nish rakk faktisk å score hat trick allerede før de første 45 var unnagjort. John Suttons redusering til 4–2 like før pause ble knapt toppen av isfjellet. Gjestene økte ledelsen til 6–2 etter 65 minutters spill. Da burde det vært kjørt.

I stedet scoret Giles Coke og Tom Hateley, før Sutton satte fyr på kampen med sitt andre for dagen. Utligningen drøyde helt til tre minutter på overtid. Lukas Jutkiewicz hadde en mann i rygg og skrå vinkel mot mål. På mirakuløst vis fikk han vendt opp og banket ballen i motsatt kryss på halvvolley.

Men Hibernian lo sist. Motherwell spilte uavgjort 3–3 mot Rangers, mens Hibernian fikk seieren de behøvde mot Dundee United. Dermed tok «Hibs» fjerdeplassen som ga kvalifisering til Europa League.

Afrikamesterskapet 10. januar 2010: Angola–Mali 4–4

Angola var vertskap for Afrikamesterskapet i 2010. Åpningskampen mot Mali ble i stor grad overskygget av det dødelige angrepet mot Togos lagbuss. De som så kampen i håp om å få en distraksjon fra alt det triste fikk servert litt av en forestilling: En Flàvio-dobbel ga Angola en komfortabel ledelse til pause. To scoringer til i andre omgang så ut til å sørge for en perfekt start rent sportslig på hjemmebane. Helt til det gjensto bare 11 minutter av ordinær tid.

Scoringer av daværende Barcelona-spiller Seydou Keita og Sevillas Frédéric Kanouté skapte panikk i Angolas bakre rekker. Da Mustapha Yatabaré utlignet fire minutter på overtid var kollapsen et faktum.

– Dette smakte som tap for meg, og er nok noe av det bitreste jeg har opplevd i hele min lang karrière, sa Angolas portugisiske trener, Manuel José.

Angola gikk likevel videre som gruppevinner. Det sa imidlertid stopp i kvartfinalen mot Ghana. Mali kom seg ikke videre fra gruppen.

Champions League-finalen 26. mai 1999: Manchester United–Bayern München 2–1

«And Solskjær has won it!» Den engelske kommentatoren Clive Tyldesleys ord vekker minner tilbake til en tid der nordmenn presterte på de aller største fotballscenene. Få minutter tidligere virket en matchvinnerscoring av hvilken som helst Manchester United-spiller utenkelig.

Mario Baslers frispark i Peter Schmeichels hjørne sendte tyskerne i ledelsen. United så ut til å savme Paul Scholes og Roy Keane på midtbanen. Begge var suspendert. Ottmar Hitzfelds maskineri malte på–Bayern hadde flere store muligheter til 2–0, men aluminiumen og en heltemodig Schmeichel sto i veien.

Alex Ferguson tok av Jesper Blomqvist og Andy Cole til fordel for Teddy Sheringham og Ole Gunnar Solskjær. De to innbytterne hadde til slutt stor innvirkning på sluttresultatet. Ett minutt på overtid skaffet United et hjørnespark. Én siste mulighet til å berge sesongens tredje pokal. Til og med Schmeichel var med opp. Hjørnesparket ble klarert, men ikke lengre enn til Ryan Giggs. Skuddet hans var svakt, men Sheringham var våken og satte inn utligningen.

Ekstraomgangene alle ventet på kom aldri. David Beckham svingte inn nok en corner, Sheringham nikket ned og der var Solskjær på sitt typiske vis fremme med høyrefoten og fikk løftet ballen opp i nettaket. «The baby-faced assassin» hadde på utrolig vis vunnet finalen som få minutter tidligere så ut til å være tapt.

Champions League-finalen 25. mai 2005: AC Milan–Liverpool 3–3 (Liverpool vant 3–2 på straffespark)

Lag har kommet tilbake fra større sifre enn 3–0, men dette var i den gjeveste kampen man kan spille i på klubbnivå. Carlo Ancelottis Milan-lag tok ledelsen gjennom kaptein og legende Paolo Maldini allerede før ett minutt var spilt. Deretter skar italienernes angrepsrekke, anført av Kaká og Andriy Shevchenko gjennom Liverpool som en kniv i varmt smør. Ved pause sto det 3–0. Det eneste spørsmålet var hvor stor ydmykelsen skulle bli for Liverpools del.

Det som skjedde i andre omgang er kjent for de fleste. I løpet av seks elleville minutter utlignet Liverpool til 3–3. John Arne Riises lag karret seg helt til slutten av andre ekstraomgang. Utskjelte Jerzy Dudek ga retur på Shevchenkos heading. Det åpne målet gapte foran den ukrainske legenden, men Dudek reddet på et eller annet vis.

– Jeg kan fortsatt ikke tro at han reddet det skuddet, sa Shevchenko i 2005 ifølge The Mirror.

I den påfølgende straffesparkkonkurransen bommet Serginho for Milan, før Dudek reddet Andrea Pirlo og (selvfølgelig) Shevchenkos forsøk. Dermed tok Liverpool sin femte seier i Europas gjeveste turnering. Milan fikk sin revansje i Athen to år senere.