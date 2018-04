Østigård kan miste Åsane-kampen: – Må være markant bedre i morgen om han skal være aktuell

fotball

JÅTTÅVÅGEN: Leo Østigårds smertehyl da han tråkket over mot Madla i onsdagens cupkamp var ikke til å ta feil av.

Det gjorde fryktelig vondt. Like etter ble Viking-midtstopperen hjulpet av banen og sendt rett i garderoben.

Torsdag var han tilbake på trening – riktignok bare i styrkerommet – med bandasjert ankel og et godt håp om å rekke søndagens kamp mot Åsane på hjemmebane.

Testes fredag

Men Vikings fysioterapeut vil ikke love noen ting.

– Vi får se an i morgen (fredag). Det må være markant bedre i morgen om det skal være aktuelt, sier Halvard Øen Grova til Aftenbladet.

– Det er jeg og spillere som sammen tar avgjørelsen. Men han må kunne løpe og sparke en ball, så vi får se an i morgen, sier Grova.

Det er kompresjon i form av bandasje og is som gjelder. Viking-fysioen sa onsdag at han ikke var veldig bekymret på spillerens vegne. Men at et overtråkk kan ta to dager og noen uker.

Selv er Østigård hakket mer optimistisk.

Vil gjerne spille

– Det var vondt da jeg våknet i dag, og den er fortsatt litt hoven, men det går bedre og bedre. Jeg håper jeg kan bidra på søndag, sier 18-åringen.

– Jeg trodde det verste da jeg kjente at jeg tråkket over. Det går greit å gå på selv om det er litt vondt, det får vi tåle. Det går greit å spille med litt smerte. Jeg er optimistisk med tanke på spill, sier Østigård.

– Med tape fungerer det ganske bra. Det har gjort det før. Men hvis Halvard mener jeg ikke kan spille, så har nok han siste ord. Men jeg vil gi beskjed om jeg føler meg klar til å spille og kan bøye ankelen, sier Østigård, som har vært en av Vikings beste i sesonginnledningen.

Flere alternativer

Skulle Østigård gå glipp av oppgjøret, har Bjarne Berntsen flere alternativer på stopperplass ved siden av Markus Nakkim:

Viljar Vevatne kan gå rett inn som stopper, med Claes Kronberg som erstatter på venstrebacken og Rasmus Martinsen eller André Danielsen inn som høyreback.

Rasmus Martinsen kan også gå rett inn som stopper.

Tord Salte kan også spille stopper, slik han gjør på G19-landslaget og mot Madla i cupen onsdag. Da kan Steffen Ernemann være et alternativ i ankerrollen på midten der Salte spiller til vanlig.