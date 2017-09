Oslo-politiet aksjonerte mot 30 Brann-fans: Fryktet bråk mot Vålerenga

fotball

Søndag kveld er det klar for én av de store godbitene i norsk fotball: Vålerenga mot Brann.

Enkelte supportergrupperinger på begge sider har imidlertid bidratt til å gjøre Vålerenga-Brann til en høyrisikokamp de siste årene. Tidligere søndag gikk Oslo-politiet inn på en pub på Majorstuen, etter å ha fått tips om at Brann-casuals var på stedet.

Ifølge operasjonsleder Line Skott endte det med at tre personer er innbrakt, mens om lag 25 er bortvist. I underkant av 30 mennesker blir altså nektet adgang til Vålerenga Stadion.

– Bakgrunnen er at vi fikk konkrete opplysninger om at det var planlagt ordensforstyrrelser under kampen. Vi var på puben for å kontrollere Brann-supporterne som var der, sier Operasjonsleder Skott.

– Feil sted til rett tid

Branns sikkerhetssjef, Knut Iversen, sier at det opprinnelig var mange supportere som ikke er i casualsmiljøet som ble bortvist fra sentrum i Oslo av politiet. Siden skal politiet ha gjort om på avgjørelsen, og tillatt brorparten å gå på kamp.

– Litt flåsete: Sånn går det når du er på feil sted til feil tid. Her har Brann-supporterne valgt feil pub å gå på, sier Iversen.

– Det satt folk der som resten av supporterne ikke behøvde å menge seg med, sier Iversen, og sikter til såkalte risikosupportere.

I sosiale medier hevder enkelte brukere at politiet til og med vurderte å sende en hel buss med Brann-supportere tilbake til Bergen. Dette stemmer imidlertid ikke ifølge operasjonsleder Skott.

– På bakgrunn av oppførselen deres

Hun forklarer at politiet beslagla maskering og fyrverkeri på stedet.

– Det var stort sett bare Brann-supportere der. Tiltakene som ble gjennomført var på bakgrunn av oppførselen deres.

– Hvordan vurderte dere hvilke supportere som skulle nektes å dra på kampen?

– Det er vanskelig å si akkurat hvordan de som var på stedet har tenkt. Men de bortviste de fleste som var der. De satt sammen i en gjeng på den puben.

Forstår politiet

Knut Iversen i Brann roser Oslo-politiet.

– Jeg synes politiet håndterte det veldig greit, jeg forstår at de agerte som de gjorde, ved å ta inn alle for å skaffe seg en oversikt. Siden summet de seg og slapp flesteparten på kamp.

Oppgjøret mot Brann er den tredje kampen Vålerengas herrelag spiller på den nye arenaen. Line Skott mener tilskuerne ikke har noe å bekymre seg for.

– Vi har ingen opplysninger om at uskyldige tredjeparter føler seg utrygge på noen som helst måte. Sikkerheten er godt ivaretatt. Det er bare å dra på kamp og kose seg, sier Skott.