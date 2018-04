Omstridt statue endrer navn til «John Arne Riise»: – Jeg er utrolig rørt

fotball

Utenfor Colorline Stadion i Ålesund står det en statue – som tilsynelatende forestiller John Arne Riise. Opprinnelig fikk imidlertid statuen navnet «Fotballspilleren».

At den har stått uten Riises navn, har ført til massiv debatt en rekke ganger.

Nå bekrefter imidlertid AaFK at statuen bytter navn – til nettopp «John Arne Riise». Riise skal ha begynt å gråte da han fikk beskjeden.

– Jeg er utrolig rørt, stolt, ydmyk og evig takknemlig. Det å få denne støtten fra byen som betyr alt for meg er like stort som å få barn og å vinne Champions League, sier 37-åringen i en pressemelding.

John Arne Riise har prøvd lykken som skiløper etter fotballkarrièren. Les mer om det her:

Raste på Twitter

Statuen ble satt opp i 2005. Navnet «Fotballspilleren» åpnet for en heftig debatt om hvorvidt statuen forestilte John Arne Riise.

Før en landskamp mot Island i 2012 gikk Riise til angrep på tidligere Aalesund-trener Ivar Morten Normark, som hadde tatt til orde for å kalle statuen «Fotballspilleren».

– La oss kalle statuen «Fotballspilleren». Stakkars mann, skrev Riise på Twitter.

Den meldingen fikk debatten til å blusse opp igjen. Riise fikk massiv kritikk for å starte en ordkrig rett før en viktig landskamp.

Statuen utenfor Color Line Stadion endres fra «Fotballspilleren» til «»John Arne Riise». Markeringen vil finne sted i morgen tirsdag kl. 17.30 i forkant av kampen mellom AaFK og @sogndalfotball . pic.twitter.com/HK8ttVx4wq — AaFK - Aalesunds FK (@AalesundsFK) April 2, 2018

– Det har ligget i kortene

Men nå har altså Riise fått viljen sin. Styreleder i Ålesund Stadion KS, Olav Nils Sunde, forteller at navneendringen er et resultat av en gjennomtenkt plan.

– Statuen var ment som en hyllest til idretten generelt og til fotballen spesielt – symbolisert ved John Arne Riise, en av datidens beste utøvende fotballspillere. Det var naturlig at John Arne ble valgt som symbol og modell for statuen, men det var aldri tanken at den skulle bære hans navn så lenge han var aktiv fotballspiller. Det har imidlertid ligget i kortene at statuen kunne endre navn den dagen John Arne la opp, sier Sunde i pressemeldingen på AaFKs hjemmeside.

Riise la som kjent opp i mars i fjor.

Også kunstneren som laget statuen, Tor Bjørn Skjølsvik, skal ha gitt klarsignal til navneendringen.

Vil ta med barna og vaske statuen

John Arne Riise har spilt 110 landskamper – mer enn noen annen norsk herrespiller. Han spilte for store klubber som Monaco, Roma og Liverpool – med Champions League-gullet med sistnevnte i 2005 som høydepunktet.

Han legger ikke skjul på at statuen betyr mye for ham.

– Det at dette kommer nå hvor jeg begynner å bli voksen, gjør nok dette enda større. Jeg setter nok dette mye høyere i dag enn hva jeg hadde gjort i 2005. Jeg gleder meg allerede til å ta med barna og en vaskeklut for å vaske bort due- og måkeskitt, forteller Riise i pressemeldingen.

AaFK har planlagt en markering utenfor stadion – i sammenheng med navneendringen. Det skal skje 17.30 tirsdag ettermiddag – halvannen time før serieåpningen mot Sogndal.