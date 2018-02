Olsbus foreldre har fått opp mot hundre meldinger etter sølvet: – Vi turte ikke tenke på det

skiskyting

– Jo, jeg har det veldig greit.

Helga Olsbu tar på ingen måte av, men det er klart det er stort når datteren tar OL-sølv.

For i Froland er det en festdag uten like, etter at Marte Olsbu gikk inn til sølv på sprinten i Pyeongchang.

En strålende fornøyd skiskytter kunne også konstatere at hun hadde gjort hjembygda - og ikke minst sine egne foreldre - utrolig stolte.

– Det var litt skuffende at vi nesten ikke fikk se henne under rennet, men vi fulgte jo med, og tenkte etter hvert at dette kunne holde til topp ti. Da hadde hun hatt et kjempegodt utgangspunkt, og da var vi veldig fornøyde. Vi turte ikke å tenke på at det kunne bli pallen før nesten alle hadde gått i mål, sier Helga Olsbu.

Pizza

I bygda hadde rundt 80 personer samlet seg for å se Olsbus løp på storskjerm. Etter rennet var hovedpersonen selv med på Skype-forbindelse, og mamma kunne fortelle om en svært fornøyd datter.

Nå gjenstår kun spørsmålet: Hvordan feirer man at datteren har tatt medalje i OL?

– Nå har vi bestilt en pizza. Vi må jo ha mat og, sier en jordnær frolending.

– Og det kan bli mer?

– Alt er mulig. Samtidig tenker jeg at det er ikke alle som kommer hjem med et OL-sølv, så vi er veldig fornøyde, sier Helga Olsbu.

Ordføreren: – Dette er «gildt»

I Froland er det nok høy festfaktor i kveld. Dermed tok vi en telefon til øverste sjef i bygda, for å høre hans reaksjon.

– Det er stort. Det er jo historisk, sier ordfører Ove Gundersen (Krf) i Froland kommune.

For det er ikke hver dag en liten bygd som Froland markerer seg i olympiske leker. Ordføreren kan fortelle at dette betyr svært mye for Froland.

– Dette er «gildt» for bygda. For bygda og for folk her er det en stor opplevelse. Marte representerer Froland på en god måte, og er til inspirasjon for barn og unge, sier ordføreren.

Gundersen gjør oppmerksom på at det var ikke i sprinten man hadde størst forhåpninger til Olsbu.

– Jeg tror det kan bli mer, sier ordføreren.

– Med flere medaljer begynner vi kanskje å nærme oss at noen gater eller torv må endre navn?

– Det kan fort bli det, sier en lattermild ordfører, som påpeker at Olsbu i alle fall skal bli gjort stas på med en gang hun er tilbake i hjembygda.