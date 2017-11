Ola Kamara herjer i USA. Nå hentes han inn på landslaget.

fotball

Ola Kamara har bøttet inn mål i den amerikanske ligaen, men har slitt med å få oppmerksomheten til Norges landslagssjef Lars Lagerbäck. Forrige gang Kamara var på landslaget var i 2014.

Nå får han endelig sjansen igjen. Lars Lagerbäck har fått fire forfall til de kommende kampene mot Makedonia og Slovakia.

Joshua King, Stefan Johansen, Fredrik Midtsjø og Omar Elabdellaoui har alle meldt forfall til de kommende kampene. Fra før er det klart at heller ikke Haitam Aleesami blir med.

Anders Trondsen (Rosenborg) er hentet inn som erstatter, og mandag morgen offentliggjorde fotballforbundet at Columbus Crew-spissen også får sjansen.

Kamara har scoret 18 mål i MLS denne sesongen, og har selv sagt flere ganger at han burde få en plass på landslaget. Han har tidligere spilt for både Molde, Strømsgodset og Stabæk, før han signerte for den amerikanske klubben i 2016.

I går gikk Columbus Crew til semifinalen i sluttspillet, til tross for at de tapte mot New York City i går.

Norge møter Makedonia i Skopje 11. november og Slovakia i Trnava 14. november.