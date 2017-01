Ødegaard presentert i Nederland: Avfeier at han er en «wonderboy»

Martin Ødegaard leies ut fra spanske Real Madrid til nederlandske Heerenveen. Låneavtalen gjelder i halvannet år.

– Jeg er veldig glad. Dette er en god sjanse til å vise frem mine kvaliteter, sa Ødegaard på pressekonferansen.

– Et av Europas største talenter

Seansen varte ikke lenge. Først ble han tatt godt imot av Heerenveens ledelse med fine ord og blomsterbukett.

– Dette er en stor sjanse for oss. Vi får et av Europas største talenter, og det er et stort kompliment til hele klubben, lød det fra Heerenveens sportsdirektør.

Så signerte Ødegaard kontrakten foran et stort pressekorps og viste seg frem med sin nye hjemmedrakt. Senere tirsdag skulle Ødegaard ha sin første trening med sin nye klubb.

Martin Ødegaard FØDT: 17. desember 1998 (18 år) KLUBB: Heerenveen, på lån fra Real Madrid TIDLIGERE KLUBB: Strømsgodset A-LANDSKAMPER: 9 AKTUELL: Skal spille for nederlandske Heerenveen på utlån fra Real Madrid til sommeren 2018

Det første spørsmålet kom fra en nederlandsk journalist. Han ville vite hva Ødegaard tenker om å bli kalt en «wonderboy».

– Jeg er bare en vanlig gutt, og jeg er kun opptatt av å være meg selv. Hva andre sier, bryr jeg meg ikke så mye om, svarte Ødegaard og smilte.

Kan få debuten lørdag

Håpet er at 18-åringen skal få mer spilletid på høyt nivå. Heerenveen er for øyeblikket nummer fire i den nederlandske æresdivisjonen.

– Jeg vil bare si at jeg er veldig fornøyd. Dette er en god sjanse til å vise ferdighetene mine. Heerenveen virker å være en fin klubb, og vi har hatt gode samtaler, sa Ødegaard.

Heerenveen-debuten kan komme allerede lørdag kveld, når Den Haag kommer på besøk.

– Ikke optimalt med andrelaget

Ødegaard skryter av Real Madrid som en fin klubb å være i. Men:

– Jeg har hatt en strålende tid der, men det er vanskelig å få spilletid der som ung gutt. Derfor ville jeg prøve noe nytt. Nå har jeg spilt andrelagsfotball en stund, og det er ikke optimalt, sa han.

Noen garanti for spilletid har ikke 18-åringen fått i Heerenveen.

– Ingen kan få lovnader om det. Jeg må bare gjøre mitt beste, sa han.

SC Heerenveen STIFTET: 20. juli 1920 HJEMMEBANE: Lenstra stadion PLASSERING: 4. plass i nederlandsk æresdivisjon (halvspilt) TRENER: Jurgen Streppel. NESTE KAMP: Hjemme mot Den Haag lørdag 14. januar NORDMENN I KLUBBEN I DAG: Dennis Johnsen, Morten Thorsby NORDMENN SOM HAR VÆRT DER: Christian Grindheim, Thomas Holm, Daniel Berg Hestad, André Hanssen, Tarik Elyounoussi, Magnus Wolff Eikrem og Børre Meinseth. Trond Sollied var trener for klubben i 2008/09.

Hvorfor valget falt på akkurat Heerenveen, forklarer Ødegaard slik:

– Heerenveen har gjort det bra denne sesongen (4. plass). De spiller en fin type fotball, og dessuten følte jeg meg veldig ønsket, sa Ødegaard.

Så hjelper det selvsagt at klubben har norske Morten Thorsby i A-stallen og Dennis Johnsen på ungdomslaget.

– Det betyr selvfølgelig mye. Det er alltid lettere når man har noen man kjenner. I tillegg har jeg noen å snakke med på mitt eget språk, sa Ødegaard til VG etter pressekonferansen.

Ødegaard var svært nær et utlån til franske Rennes i fjor sommer, men i og med at han ikke var myndig ble overgangen felt av Det internasjonale fotballforbundets (FIFA) aldersregler.