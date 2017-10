Ødegaard får muligheten på landslaget: - Tanken er at han skal spille

fotball

Den Heerenveen-utlånte Real Madrid-spilleren skal i tillegg til å måtte konsentrere seg om U21-landslaget mot Irland i EM-kvalifiseringen, også være med i første A-landskamp av to.

A-laget avslutter sesongen med bortekamper mot Makedonia (11. november) og Slovakia (14. november). Det er Makedonia-kampen som Ødegaard skal være med på. Det samme gjelder hans lagkamerat i Heerenveen og på U21-landslaget Morten Thorsby.

Ødegaard har ikke vært med A-landslaget siden mars 2016. Da spilte han fra start i 2-0-seieren over Finland. Det var under Per-Mathias Høgmo. Høgmo ga seg i jobben i november i fjor og ble erstattet av Lagerbäck i februar i år. Dette er første gangen Ødegaard får være med under Lagerbäck.

– Det er noe Perry, jeg og Leif Gunnar (Smerud) snakker mye om. Vi har kriterier, og nå passer det veldig bra. Det er en test hvor han større muligheter til å vise seg fram. Selvsagt er det også fordi han er kvalifisert. Vi har latt U21-siden veie tyngre, men vi valgte å gjøre det sånn denne gangen, sa Lagerbäck.

Svensken bekrefter at han tenker at Ødegaard og Thorsby skal spille.

– Tanken er at de skal spille. Hvis ikke hadde vi ikke hatt dem med. Men om de skal starte eller komme inn kan jeg ikke garantere.

Martin Ødegaard var en av banens giganter da Norges U21-lag slo Tyskland 3-1 i EM-kvalifiseringen tidligere i oktober. Han scoret ett mål og hadde en målgivende pasning.

– I likhet med Morten (Thorsby) er han i fin utvikling. Han har også blitt mer effektiv. De to guttene er involvert i mål og assist i større grad. Det har både jeg og han etterlyst hos seg selv. Han var fornøyd med Tyskland-kampen og at han var særlig involvert i ting, sa U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud på spørsmål fra NTB under uttaket tirsdag.

Dette sa Ødegaard til NTB om A-landslaget etter kampen mot Tyskland for noen uker siden: – Selvfølgelig ønsker jeg å være med der, det tror jeg alle på dette laget ønsker, sa Ødegaard som er fornøyd med å spille fast i en voksen og god liga.

Her er Norges tropp: Sten Grytebust - Odense Rune Almenning Jarstein - Hertha Berlin Ørjan Nyland - Ingolstadt Haitam Aleesami - Palermo Omar Elabdellaoui - Olympiacos Håvard Nordtveit - Hoffenheim Birger Meling - Rosenborg Tore Reginiussen - Rosenborg Jørgen Skjelvik - Rosenborg Jonas Svensson - AZ Alkmaar Gustav Valsvik - Eintracht Braunschweig Jo Inge Berget - Malmö FF Mats Møller Dæhli - St. Pauli Mohamed Elyounoussi - Basel Markus Henriksen - Hull Stefan Johansen - Fulham Martin Linnes - Galatasaray Fredrik Midtsjø - AZ Alkmaar Ole Kristian Selnæs - St. Etienne Morten Thorsby - Heerenveen Martin Ødegaard - Heerenveen Joshua King - Bournemouth Pål Alexander Kirkevold - Hobro Alexander Toft Søderlund - St. Etienne Alexander Sørloth - Midtjylland

– Man må prestere bra over tid i klubb, og det føler jeg at jeg gjør. Det føler jeg er utviklende og noe jeg drar nytte av, sa 18-åringen på spørsmål om A-landslaget.

Heerenveen er i svak form og har tapt fire kamper på rad i den nederlandske toppserien. Det er 13 poeng opp til tabelleder PSV Eindhoven etter ti serierunder.

Ødegaards leieavtale med Heerenveen løper til sommeren. Hans kontrakt med Real Madrid skal løpe til 2012, uten at det er bekreftet av Ødegaard eller Real Madrid.

