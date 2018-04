Nytt cornermål sikret RBK sin andre seier

fotball

BODØ/GLIMT-ROSENBORG 0–1:

Da Alexander Søderlund stanget inn Vegar Eggen Hedenstads presise corner to minutter ut i den andre omgangen, var det Rosenborgs fjerde cornermål på de fem første seriekampene.

Begge scoringene i 2-2-kampen mot Kristiansund kom etter corner. 3-0-målet til Anders Konradsen mot Molde likeså. Og innimellom de to kampene scoret Pål André Helland Rosenborgs eneste mål i uavgjortkampen mot Odd på frispark.

Det står i skarp kontrast til i fjor, da Rosenborg slet med uttelling på corner. Adresseavisen skrev så sent som 16. juni om Tore Reginiussens frustrasjon over at laget sto uten et eneste mål på hjørnespark midtsommers.

Søderlunds scoring ble kampens eneste på Aspmyra mandag kveld, og dermed ble 2016-toppscoreren matchvinner i sin andre Rosenborg-kamp fra start etter returen fra St. Etienne.

Og Rosenborg er fortsatt fire poeng bak serieleder Molde, etter å ha vunnet to kamper på rad.

Men det kunne blitt helt annerledes. For på tampen gikk Geir André Herrem i bakken i feltet etter å ha blitt hektet av Even Hovland. Der kunne hjemmelaget fort fått straffespark – uten at Rosenborg hadde hatt spesielt god grunn til å klage.

Lange baller

Det tok en drøy halv omgang før det skjedde noe på Aspmyra. Mike Jensen spilte opp på en feilvendt Alexander Søderlund, som vendte opp og sendte Anders Trondsen gjennom med en fin stikker. Den tidligere Sarpsborg-spilleren banket til på direkten, men keeper Zoran Popovic avverget greit.

Like etter fant Trondsen Helland med en fin pasning. Høyrevingen fikk imidlertid en vanskelig jobb med å avslutte, og ballen havnet i Glimt-målvaktens faste grep.

Egentlig ikke veldig mye å skrive hjem om, men etter drepende kjedelige første tjue minutter var det likevel verdt å ta med.

For frem til det var det fint lite som hadde skjedd. Rosenborg hadde ballen mye mot et lavtliggende Glimt, og oppskriften var ganske enkel. Vegar Eggen Hedenstad la lange baller opp mot Nicklas Bendtner, og Rosenborg skulle forsøke å vinne nedfallsfrukten. Pasningene var stort sett bra. Bendtner gjorde jobben sin ok. Men der stoppet det også.

Ellers var det mest interessante fra de første 45 minuttene at Anders Trondsen måtte hinke av med en skade like før pause.

Glimt med ballen mest

Like etter ble det med ett mye morsommere å være Rosenborg-supporter. RBK fikk en corner fra venstresiden før to minutter var spilt, og det var selvfølgelig Hedenstad som tok den. Med et strålende slått innoverskrudd hjørnespark, fant han Alexander Søderlund på fremste stolpe. Den hjemvendte sønnen satte hodet til, og headet ballen opp i nettet over keeper Popovic.

Det var Søderlunds andre scoring på to kamper fra start. Og Hedenstads tredje målgivende på de samme kampene.

Rosenborg maktet ikke å koble grepet etter scoringen. I stedet var det hjemmelaget som hadde ballen mest, uten å sette André Hansen på de spesielt store prøvene.

Nær straffe på overtid

Men pulsen gikk skikkelig opp kvarteret før full tid, da ballen havnet i føttene på Ulrik Saltnes i RBK-feltet. Fra ti meter satte han foten til og skjøt mot mål. Ballen gikk imidlertid via Even Hovland og utenfor til corner.

Fem minutter før full tid ropte hjemmelaget på straffespark da Tore Reginiussen satte opp en sperre på Vegard Leikvoll Moberg, uten å få gehør fra dommer Trygve Kjensli. Som altså heller ikke pekte på straffemerket da Herrem gikk i bakken to minutter på overtid.

Dermed ebbet det hele ut med Rosenborgs andre seier på rad, og Alexander Søderlund & co. klatret til sjetteplass på tabellen. Bodø/Glimt, derimot, ligger under streken med tre poeng på fem kamper.