Nytt braktap for Vålerenga: Marcus Pedersen herjet med gamleklubben.

fotball

Vålerenga-Strømsgodset 1–4

VALLE: Pedersen straffet klubben han spilte for i 2012 knallhardt med to scoringer, og sammen med lynraske Tokmac Nguen var han en angrepskraft Vålerengas forsvar ikke var i stand til å stå imot.

Da hele Klanens kortside var dekket av en rad med røde bluss før kampen, satte det en perfekt ramme for oppgjøret mellom to av klubbene som er spådd å kjempe om plassene bak Rosenborg og Molde.

Det var Oslo mot Drammen.

Det var Enga-trener Ronny Deila mot klubben han ledet til seriegull i 2013, og det var Godset-trener Tor Ole Skullerud mot klubben hvor han var trener i 2008 og 2009.

Tafatt forsvarsspill ga 0–1

De 90 minuttene øst i hovedstaden viste at det Skulleruds lag som er kommet lengst i å utvikle spillet som skal gjøre at de forbedrer fjorårets fjerdeplass.

For Deila må det ha vært tungt å se laget sitt komme under for tredje gang denne sesongen, og som i 0–3-tapet i Sarpsborg 2. påskedag hadde spillerne hans store problemer med å skape målsjanser.

Forsvarsspillet etter 26 minutter var dessuten under enhver kritikk.

Et Godset-frispark ved midtbanen ble tatt raskt, og plutselig var Jonathan Parr helt fri ute til venstre. Han trakk et perfekt innlegg ut av ermet, og med det fant han Marcus Pedersen som sto fullstendig umarkert et par meter fra målet.

Den tidligere Vålerenga-spilleren hadde en fryktelig enkel oppgave med å heade Godset i ledelsen.

– Du må stille spørsmål om hvor forsvarsspillerne er, når spissen får stå der med helt åpent mål, sa tidligere VIF-trener og Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal.

Utlignet like før pause

I løpet av de neste ti minuttene hadde Pedersen og Tokmac Nguen to avslutninger som kunne doblet for drammenserne, mens hjemmelaget slet veldig med å komme til sin første målsjanse foran Klanen.

Da fjerdedommeren holdt opp skiltet som fortalte om ett tilleggsminutt, så det ut til at det skulle bli en helt sjanseløs omgang for Enga. Da ble plutselig Magnus Lekven spilt fri ute til høyre.

Hans innlegg gikk helt over til Chidera Ejuke på motsatt kant. 20-åringen tok ballen enkelt ned, før han på aller beste vis styrte den inn ved den høyre stolpen.

Målet betydde også at Vålerenga-spillerne gikk av banen til stående applaus fra sine supportere.

Nguen umulig å stoppe for Enga

Et mål og en utligning like før pause regnes ofte som en stor fordel fordi det gir en psykologisk opptur når du kommer inn i garderoben.

Denne gangen tok det imidlertid ikke tre minutter engang etter at lagene var kommet på banen igjen, før Strømsgodset slo hardt tilbake.

Nok en gang var det et innlegg som skapte målsjansen, denne gangen fra Kristoffer Tokstad.

Ballen havnet til slutt hos Tokmac Nguen, som med yttersiden av høyrefoten skjøt via VIF-stopper Jonatan Tollås Nation og i mål.

Vålerenga prøvde å spille seg inn i kampen, men ble sårbare på overganger.

20 minutter ut i omgangen startet Nguen på egen halvdel og ble spilt helt alene med Adam Larsen Kwarasey.

Keeperen la 24-åringen i bakken, og straffesparket fra Pedersen var så velplassert at den tidligere Godset-keeperen var sjanseløs.

På overtid sørget Herman Stengel for at ydmykelsen ble komplett for klubben han forlot etter forrige sesong, da han bredsidet inn 4–1 fra langt hold.