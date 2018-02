Nytt Molde-talent leies ut: – Helt riktig spiller for oss

fotball

MOLDE: Den 21 år gamle islendingen leies ut til svenske Trelleborg den kommende sesongen. Det bekrefter klubbene på sine hjemmesider.

– Ottar er helt riktig spiller for oss. Han er teknisk dyktig og fysisk sterk, har nese for mål og mot. Jeg tror også at hans spillestil kan skape plass for andre spillere inne i straffeområdet, sier Trelleborg-trener Patrik Winkvist til klubbens hjemmeside.

Karlsson kom til Molde før fjorårssesongen. Han fikk lite tillit av Ole Gunnar Solskjær, og angriperen reiste midt i sesongen hjem til Island for å få selvtilliten tilbake.

I fjor høst spilte han i 3. divisjon for Molde 2, og var ikke involvert i MFKs eliteserietropp.

Trelleborg endte på tredjeplass i Superettan i fjor, men rykket opp til den svenske toppserien etter å ha slått Jönköping i kvalik.