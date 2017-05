Ny opptur for Vålerenga

Vålerenga – Kristiansund 1–0

Det måtte en forsvarer til for at Vålerenga skulle få det til mot Kristiansund. Laget fra havgapet på Nordvestlandet hadde åpenbart en plan A. Den handlet om å unngå baklengsmål.

De lykkes lenge, helt til Vålerengas høyreback Robert Lundström nok en gang satte på et aldri så liten turboløp opp langs krittstreken på Vålerengas høyreside. Plutselig hadde han klar bane. Ghayas Zahid var våken og sendte ballen riktig vei denne gangen. Lundström satte ballen i det lengste hjørnet for Kristiansund-keeper Sean McDermott.

Sitt første VIF-mål

Dermed hadde Lundström scoret sitt aller første mål med Vålerengas drakt på. En viktig scoring. En scoring som sørget for at Vålerenga gjør et par-tre byks oppover tabellen.

Bortsett fra Lundströms scoring var det ikke mye som minnet om fotballens festdag på Ullevaal. Nå skal et mistrøstig vær i Oslo hele dagen ha litt av skylden. Det som Klanen kaller «Oslos stolthet», klarte ikke å trekket mer enn 4–5000 tilskuere på den tradisjonsrike 16. mai-kampen.

Lite folk, trasig vær

Samtidig skal det sies at den samme Klanen trofast og lojalt sang seg gjennom den vanlige klassiske sangboken sin i samfulle 90 minutter. 20.000 røde og hvite plastseter lyttet i taushet mens regnet dundret på tribunetaket.

Det var åpenbart fra omtrent første spark på ballen hvilken kampplan Kristiansund-trener Christian Mikkelsen hadde lagt for dagen. Det handlet om defensiv trygghet og en mulighet til å stjele ett poeng eller kanskje tre på en giftig kontring. Dermed ble det parkering av bussen mellom 16 og 20 meter.

Stanget mot forsvarsmur

Vålerenga eide ballen, trillet og trillet, men ble sjelden farlige. I det den avgjørende pasningen skulle gå, eller det avgjørende skuddet skulle fyres var det et bein med hvite Kristiansund-strømper i veien.

Det ble sjansefattige første femogførti. Vi talte to halvsjanser til Kristiansund på de tre forsøkene de gjorde. Vålerenga hadde en halvsjanse til tross for vedvarende press.

Andre omgang ble preget av Vålerengas tidlige scoring. Trener Michelsen hos Kristiansund måtte kommandere et par mann lenger opp på banen. Vålerenga dominerte ikke banespillet i like stor grad som i første omgang.

Det ble sjanser av det. Noen ganske farlige, men Vålerenga red av den lille stormen fra nordvest som blåste opp i den siste halvdelen av annen omgang.