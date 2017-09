Ny landslagsnedtur for Norge: EM-drømmen henger i en tynn tråd

Norge U21 - Israel U21 0–0

Norges U21-lag i fotball måtte nøye seg med 0–0 og ett poeng i EM-kvalifiseringskampen mot Israel tirsdag. Det betyr at EM-drømmen begynner å svinne.

Etter null poeng på to kamper mot Kosovo innledningsvis i kvalifiseringen var mannskapet til Leif Gunnar Smerud på seiersjakt i Drammen. Det ble bare nesten.

De norske gutta maktet ikke å finne veien til nettmaskene på Marienlyst.

– Det blir vanskelig å kvalifisere seg nå. Israel var en av de vi kunne kjempe mot, og vi hadde trengt tre poeng her i dag, sa U21-landslagssjef Smerud til TV 2 etter kampen.

Gjestene fra Israel startet friskt, men Norge kom kjapt inn i kampen og var ved et par anledninger farlig frampå – uten at det ga tellende resultat. Den første omgangen var av det sjansefattige slaget, og lagene gikk til pause på stillingen 0–0.

Lå ett mål i lufta

Åtte minutter etter pause fikk Norge en overgangsmulighet som burde ha gitt ledelse. Ballen gikk fra Martin Ødegaard til Rafik Zekhnini på høyrekanten, og sistnevnte fant Sander Svendsen foran mål. Molde-spilleren ble imidlertid avblåst for offside.

Kort tid senere var Ødegaard og Zekhnini igjen involvert i en stor sjanse. Ødegaard ga ballen til Zekhnini, som slo flatt inn foran mål. Der kom Iver Fossum stormende, men skuddet ble blokkert i siste liten.

Da lå det et norsk mål i lufta i Drammen. Men mål ble det ikke, verken til Norge eller Israel – og kampen ebbet ut målløst.

– Jeg synes vi hadde grei kontroll på kampen, men vi er ikke hvasse nok i den siste tredelen, sa Celtic-spiller Kristoffer Ajer til TV 2.

Både A-landslagssjef Lars Lagerbäck og toppfotballsjef Nils Johan Semb var til stede i Drammen, men ble ikke vitne til noe annet enn en relativt kjedelig fotballkamp.

– Vi har ikke fått den starten vi håpet på. I dag sliter vi med å skape det helt store. Det lugger litt, sa Martin Ødegaard.

– Vi har noen gode angrep, men alt i alt går det litt for sakte, fortsatte Heerenveen-spilleren.

Ett poeng

I de øvrige kampene i Norges gruppe vant Irland 3–1 borte mot Aserbajdsjan, mens Tyskland vant 1–0 mot Kosovo.

Irland og Kosovo troner øverst i gruppe 5 med seks poeng hver, sistnevnte med to kamper mer enn Irlands to. Israel ligger på tredje med fire poeng på to kamper, mens Tyskland på fjerdeplass har tre poeng etter at de spilte sin første kamp tirsdag.

Norges U21-lag fikk en vond start på EM-kvalifiseringen med to tap mot Kosovo. Kvalifiseringens så langt eneste poeng kom mot Israel og la seg dermed på femteplass. Aserbajdsjan ligger sist med null poeng med to kamper.

Norge vant opprinnelig 5–0 første kamp mot Kosovo, men ettersom Kristoffer Ajer ikke var spilleberettiget, ble kampen omgjort til et 3-0-tap for nordmennene.

