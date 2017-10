Ny RBK-kalddusj gjør drømmen om Europa-avansement nærmest umulig

fotball

Zenit- RBK 3–1:

ST. PETERSBURG: I den nye 5-3-2-formasjonen klarte RBK seg bra før pause, før overmakten ble for stor. Tapet gjør veien videre fra gruppespillet ekstremt vanskelig.

For mens RBK-erne ble spilt lavere og lavere foran 46 000 høylytte russere, lekte Real Sociedad seg til 6–0 over Vardar. Og, som Kåre Ingebrigtsen sa til Adresseavisen mandag:

– Vi må nok ta et bortepoeng mot et av de store lagene for å ha mulighet til å gå videre. Det gjorde vi ikke i Spania. Da bør vi gjøre det nå.

Lurte seg foran Meling

Nettopp med tanke på dette ble det lagt en ny plan før Zenit-møtet:

– Vi skal definitivt være mer kynisk enn mot Real Sociedad (0-4). Å ligge under 0–2 på bortebane etter ti minutter er ingen optimal løsning, akkurat, sa Bruttern tre dager før kampen, og fulgte opp med å teste ut 5-3-2 formasjonen på treningsfeltet.

Det var en taktikk ingen kan laste Bruttern for å teste ut, med tanke på den spanske leksjonen RBK fikk for én måned siden. Også når motstanderen er Europas i øyeblikket 18. beste fotballklubb.

Derfor var det ikke stort annet å gjøre enn å smile litt oppgitt da planen holdt i nøyaktig 59 sekunder, slik Bruttern gjorde da TV-kameraene zoomet inn på han rett etter kalddusjen.

For kampen var knapt begynt da venstreback Domenico Criscito la inn i feltet. Der så Birger Meling på ballen. Og ikke på Emiliani Rigoni. 1-0, og Zenit-spillerne i jubelhaug.

To store RBK-sjanser

Så skal samme Meling ha ros for at han var nære ved å rette opp feilen 18 minutter senere, da han slo inn foran mål. Men midtspiss for kvelden, Samuel Adegbenro, var presset da han skulle heade inn utligningen – og Andrej Lunev reddet. Det gjorde den russiske sisteskansen solid også et par minutter senere, da Nicklas Bendtner traff klokkereint med venstra fra 16 meter. Igjen med Meling i servitørrollen.

Da hadde RBKs 5-3-2-gutter løftet seg spillemessig, og det var en helt jevn kamp. Jo, den tidlige scoringen gjorde nok at hjemmelaget spilte med en viss følelse av kontroll. Og de kontret fortsatt lynhurtig, akkurat som forutsett. Men da kampbildet fortsatte slik også de første minuttene etter pause, må det ha vært en brukbar følelse for Bruttern der han sto og vekslet mellom å småkrangle med fjerdedommeren og å diskutere med assistent Erik Hoftun. En tilsvarende følelse hadde nok også keeper André Hansen, som vartet opp med et par gode redninger foran «veggen» av hardbarkede Zenit-fans.

Hattrick-Rigoni

Etter hvert som omgangen gikk, så man imidlertid forskjellen på lagene. RBKs back-femmer ble spilt veldig lavt, man hadde sjeldnere ball igjen, og målscorer Rigoni kunne etter hvert boltre seg. Han hadde allerede svidd et par store sjanser da han elegant lobbet ballen over Hansen etter 69 minutter. Kunne Hansen avverget den, kan han ikke lastes for Zenits – og Rigonis – tredje. Etter 75 minutter var argentineren plutselig helt, helt alene med Hansen. Og gjorde ingen feil.

Fin Helland-scoring

Tre minutter før full tid viste imidlertid innbytter Pål André Helland at RBK er i stand til å gjøre mål også på store, internasjonale arenaer.

Bakromsløpet var meget godt timet, og avslutningen med venstrefoten var iskald. Tommel opp fra Helland, men ikke mer jubel enn det, all tid scoringen ble et rent trøstemål.

Toppet laget

Det hører med til historien at Zenit-manager Roberto Mancini ikke sparte på konfekten: Tidligere Roma-spiller Lenadro Paredes, som hadde vært skadet en stund, styrte midtbanen igjen denne kvelden. Og storstjernen Aleksandr Kokorin, som var blitt testet som spiss før i høst, var tilbake i favorittrollen på venstrekanten. Nettopp for å gi plass til tremålsscorer Rigoni.

RBK møtte et toppet Zenit, og slapp igjen inn et mål helt i åpningen av en kamp mot en storklubb på bortebane.

Da ble det som det ble.

Da ble det for vanskelig.