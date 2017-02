Ny Moi-scoring i Sveits - står med fire mål på to kamper

Lørdag scoret nordmannen sitt fjerde seriemål på to kamper da Basel slo Thun 2-0 i sveitsisk fotball. 22-åringen gjorde oppgjørets første scoring elleve minutter før slutt. Forrige helg vartet Elyounoussi opp med et ekte hattrick i 4-0-seieren over Lugano.

I høstsesongen måtte "Moi" stille bak Birkir Bjarnason i kampen om spissplassen i Basels startellever. Etter islendingens overgang til Aston Villa i vinterpausen grep han muligheten da han slapp til fra start i vårpremieren mot Lugano.

Med nok en scoring lørdag kan nok Elyounoussi vente seg mye spilletid framover. Den tidligere Molde-angriperen gjorde i høst tre mål på 768 spilleminutter. Vårsesongen har startet atskillig bedre.

Seydou Doumbia la på til 2-0 på overtid i lørdagens bortekamp i Thun.

Basel topper tabellen 15 poeng foran Young Boys, som har en kamp mindre spilt.

