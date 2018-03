Ny Aursnes-scoring sørget for ny MFK-seier: – Deilig

fotball

Haugesund - Molde 0–1

HAUGESUND: Fredrik Aursnes sitt hodestøt tidlig i kampen var det som skilte lagene på Haugesund stadion søndag.

Rosenborg greide ikke å slå Kristiansund på hjemmebane lørdag, og dermed kunne Molde økte det tidlige forspranget i eliteserien til fem poeng ned til trønderne med seier over FKH. Med 1-0-seier tok Molde tilbake tabelltoppen.

– God start, og vi har en god tropp. Vi har mange som må vente på sjansen, men nå har vi seks poeng i banken. Vi tok fortjent ledelsen, og jeg synes guttene viser bra mentalitet utover i kampen, selv om de skaper trøkk. Vi har likevel kontroll, og da må jeg si at jeg er stolt over laget, oppsummerte Ole Gunnar Solskjær til Eurosport etter kampen.

Aursnes-scoring

Molde startet kampen meget solid, og var det beste laget i den første omgangen. Særlig i åpningskvarteret var det bra fart i Molde-angrepene. På Haugesunds banehalvdel var det overraskende mye rom å løpe i for raske Molde-angripere, og allerede etter åtte minutter satt den i nettet bak FKH-keeper Per Kristian Bråtveit.

Fredrik Aursnes fikk først ballen inne i straffefeltet og banket til med venstrefoten, men ballen suste i stolpen og gikk ut.

Sekunder seinere kjempet Christoffer Remmer tilbake ballen og ga den videre til Mathias Normann. Han svingte kula inn mot Aursnes igjen, som traff perfekt med hodet og sendte Molde i ledelsen allerede etter åtte minutter.

– Det var deilig. Det var et nydelig innlegg fra Normann, så da var det bare å sette den, sa Aursnes til Eurosport om målet i pausen.

Thomas Amang doblet nesten ledelsen ti minutter seinere, men en god og heldig Bråtveit fikk slått ballen via tverrliggeren og til corner. Bakover hadde Molde grei kontroll, og det var stort sett på dødballer at hjemmelaget skapte problemer for MFK.

Kontrollerte

Haugesund-trener Eirik Horneland meldte før kampen at det sannsynligvis ikke ville bli stor underholdning på Haugesund stadion søndag kveld. Han fikk rett. Særlig de siste 45 minuttene ble lite severdige. Molde spilte på det trygge og hadde stort sett full kontroll.

Mathias Normann, Eirik Hestad og Babacar Sarr hadde muligheter til å øke ledelsen, mens Haugesund nesten ikke kom til noen muligheter. Ti minutter før slutt ropte hjemmefansen på straffespark da Frederik Gytkjær gikk i bakken i duell med innbytter Stian Gregersen, men dommer Tore Hansen vinket spillet videre.

Vegard Forren og Babacar Sarr ryddet opp i stor stil inne i midtforsvaret, men Forren måtte forlate banen etter at han fikk en albue i hodet av Christian Grindheim.

– Jeg måtte ofre meg selv på slutten der, jeg ble litt for treig. Da er det godt å få inn Stian. Jeg skal ikke gi meg etter 75 etter hver kamp, men i dag var det det beste, sa Forren til Eurosport etter kampen.