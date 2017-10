Norges største seier på 25 år: Knuste svakt San Marino

fotball

San Marino-Norge 0–8

SAN MARINO: Motstanden var fryktelig svak. Men Norge reiste seg etter ydmykelsen mot Tyskland i september

Før kampen ble det snakket om Norge kunne vinne med to, tre eller fire mål mot fotballilleputten San Marino.

Men Norge ville ha mer og vant 8–0 på bortebane.

Mohamed Elyounoussi var lagets store spiller torsdag, med to mål på frispark, samt en heading på corner.

– Det føles alt bra å kunne score mål for det norske landslaget. Tre er ekstra spesielt, sier han til Aftenposten.

Det er Norges største seier i en A-landskamp på 25 år. Motstander i september 1992? San Marino, som ble sendt hjem fra Oslo med 10–0 den gangen.

– Først og fremst er jeg glad for at spillerne er konsentrerte hele kampen, og så at vi får et bra resultat. Å score åtte mål er det ikke mange som gjør på dem, sier landslagssjef Lars Lagerbäck i et intervju vist på MAX.

– Det viktigste er at vi får med en seier og en god opplevelse, sier Markus Henriksen til Aftenposten.

Ikke vunnet borte på to år

Norge hadde ikke vunnet en kvalifiseringskamp på bortebane siden 2-1-seieren mot Bulgaria i Sofia i september 2015.

Men på Serravalle Arena var ett av verdens dårligste fotballandslag motstander.

Normalt et motstander Norge skal slå. Men som i tidligere kvalikkamper har vist at de kan være vanskelige å bryte ned.

– Vi visste i forkant av kampen at de kom til å ligge lavt, og at de kom til å gjøre det vanskelig for oss. Da var det viktig med bevegelse og fart i spillet, og det følte jeg vi gjorde bra, sier tremålsscorer Elyounoussi.

Landslagssjef Lars Lagerbäck visste at det kunne bli en tålmodighetsprøve. Og fra laget som ble ydmyket og rundspilt i 0–6-fadesen mot Tyskland var fem spillere skiftet ut.

De norske spillerne var tente på å vise at de var bedre enn prestasjonen de viste mot Tyskland.

Norge tok oppgaven på alvor, opptrådte profesjonelt og tok umiddelbart grep med høyt tempo.

Det var spill mot ett mål. San Marino, bestående av kun amatørspillere, bød knapt på motstand og Norge ledet 3–0 etter et drøyt kvarter.

Overkjørsel i ett kvarter

Etter åtte minutter tok Norge ledelsen. Markus Henriksen skjøt fra 18 meter, ballen gikk via Davide Simoncini, som litt ufrivillig fintet ut sin egen tvillingbror Aldo i San Marinos mål.

Ironisk nok skjedde det samme på Ullevaal for ett år siden. Da plasserte Davide Simoncini ballen i sin egen brors mål da Norge tok ledelsen etter 12 minutter.

Uansett en god start av Norge. Og det skulle komme mer.

Joshua King økte til 2–0 på straffespark etter 14 minutter.

Tre minutter senere økte samme King til 3–0 med sitt femte mål i denne VM-kvalifiseringen.

Norge ledet 3–0, Norge hadde gjort jobben, Norge virket fornøyde. Kampen døde ut, det skjedde absolutt ingenting. Ikke før Mohamed Elyounoussi strålende frispark seks minutter før slutt.

«Moi» skrudde ballen over San Marinos mur, ballen gikk via stolpen og i mål.

Samme mann økte til 5–0 tre minutter ut i andre omgang på et nytt frispark.

San Marino var fryktelig svake. Om de hadde klart å berge plassen i den norske OBOS-ligaen? Neppe.

Spørsmålet var hvor stor seieren kunne bli. Kunne Norge tangere 10–0-overkjørselen av samme nasjon i 1992?

Innbytter Ole Selnæs gjorde i hvert fall sitt da han knallet ballen i mål via en San Marino-spiller.

Norge ledet 6–0. Og det var fortsatt en halvtime igjen å spille.

Mohamed Elyounoussi headet inn 7–0 fra bakre stolpe 22 minutter før slutt.

Martin Linnes økte til 8–0 fire minutter før slutt med sitt første landslagsmål.