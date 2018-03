Norges beste drakt gjennom tidene

fotball

Hovedankepunktet mot Nike er ofte at de lager drakter med samme grunndesign til hvert lag, der kun fargene varierer. De siste Norge-draktene fra Nike har båret litt preg av det.

I år virker seg som det amerikanske merket har latt seg påvirke av dette, for mange av landslagsdraktene er mye mer sprelske enn de tidligere årene.

Prosessen rundt Norge-draktene skal ha tatt nærmere to år, og det skal ha blitt hentet inspirasjon fra blant annet vinteridrett når draktene skulle designes.

Jeg synes i hvert fall det grundige arbeidet har vært svært vellykket. De blå ermene rammet inn av de hvite feltene gir en følelse av flaggets farger - og da har du kommet ganske langt for å lage en vellykket landslagsdrakt.

Drakten er ellers ren og fin, og det er jo bra når en skal representere landet.

Jeg finner ingen ting å trekke her, klar sekser!

Solid andredrakt

Andredrakten synes jeg også er bra. Greit å ha et litt annet design enn førstedrakten, men det er lett å se også her at det er Norge som spiller. Eneste kritikken jeg vil komme med, er at en lett kunne fått flagget enda bedre framstilt ved å ha tverrstripene foran i rød-blå-rød i stedet for blå-rød-blå.

En ting som trekker opp, er at designet skal være helt unikt for Norge.

Uansett er dette nok en Norge-drakt å være stolt av i det som ser ut til å bli et historisk bra draktår for landslag.

