Norges Fotballforbund med solid overskudd i fjor

Overskuddet overføres til 2018-budsjettet og skal brukes på sportslig aktivitet.

Regnskapstallene ble presentert på et pressetreff på Ullevaal stadion mandag.

– Forbundsstyret har vedtatt aktivitetsregnskapet for 2017 og vil fremme det for tinget. Det er et resultat som viser cirka 850 millioner både på inntekt og kostnadssiden. Det er litt finans og andre ting som gjør at vi går med et overskudd på 11,2 millioner. Det er sju millioner bedre enn budsjett, forklarte økonomidirektør Kai-Erik Arstad til NTB.

– De sju millionene har styret for lenge siden vedtatt at skal overføres til bruk i 2018. Det er det som fremmes tinget. Oppsummert treffer man innertier økonomisk i 2017, fortsatte han.

Tema på tinget

Hvordan overskuddet skal brukes blir et tema på det kommende forbundstinget i starten av mars, men styret vil at pengene skal brukes på sportslig aktivitet.

– Det er definitivt et tema på tinget, men styret har gjort opp en formening om hvordan de skal brukes. De er inkludert i saksfremstillingen på budsjettet i 2018. De sju millionene er redegjort for hvordan skal brukes i 2018, og prioritert på sportslig aktivitet, sa Arstad.

Herrelandslaget gikk ned

For landslagene gikk kvinnelandslagets pengebruk opp to millioner fra 2016 til året etter på grunn av fotball-EM.

Herrelandslaget brukte på sin side flere millioner mindre i 2017 enn i 2016.

– Den underliggende aktiviteten er veldig lik. Den var kunstig høy i 2016, regnskapstallet, fordi det ble gjort sluttavtaler med daværende støtteapparat på A-lag herrer. Det er grunnen til den store reduksjonen på A-lag herrer, forklarte økonomidirektøren.

Per-Mathias Høgmo fikk alene en sluttpakke på over fire millioner etter at han fikk sparken som norsk landslagssjef.

