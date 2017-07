Norge skjermer sine største stjerner etter fiaskoen – får kritikk av tidligere landslagsprofiler

APELDOORN/TRONDHEIM: De norske jentene overbeviste på ingen måte i åpningskampen i fotball-EM søndag kveld.

Norge tapte 1–0 mot vertsnasjonen Nederland i Utrecht og reaksjonene blant eksperter og synsere i norske medier har vært til dels harde i etterkant av tapet.

Mandag kom det frem at Norges to største stjerner, Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen, ikke fikk snakke med pressen.

Den norske landslagsledelsen opplyser at grunnen til skjermingen er at Hegerberg og Graham Hansen skal få en best mulig oppladning inn mot treningen tirsdag og den avgjørende kampen mot Belgia torsdag.

– Det er kun en sportslig begrunnelse bak dette. Det er ikke noe spillerne har bedt om selv. Det er for å optimalisere til kamp og få en best mulig forberedelse til treningen, sier medieansvarlig Jan Ove Nystuen til Aftenposten.

– Feil strategi

NRKs fotballekspert Lise Klaveness mener landslagsledelsens strategi er feil.

– I Norge har vi en kultur som sier at vi alltid stiller opp for pressen. Så møter vi motgang og endrer og dermed blir vi like andre land. Det gir meg følelsen av at man rygger, sier Klaveness.

TV2-ekspert Lene Mykjåland deler de samme vurderingene.

– Det er viktig å stå i det når det går dårlig også. Jeg tror man vokser på det som spiller og har godt av det, sier hun.

– Det er alltid mye kulere å svare på spørsmål når det går bra, men slik er det jo for alle, sier Mykjåland.

Klaveness og Mykjåland har begge representert Norge i mesterskap og har en lang aktiv karriere bak seg.

– Går i minus

Klaveness mener at spillernes ansvarsfølelse vil vokse dersom man kjenner at man er viktig både i opp- og nedturer.

– Det er plusser og minuser, men jeg synes dette går i minus, konkluderer hun.

I den andre kampen i Norges gruppe søndag kveld vant Danmark 1–0 mot Belgia. Danmark og Nederland topper gruppen og Norge må sikte seg inn på seier mot både Belgia og Danmark. Det vil sannsynligvis gi andreplass i gruppen og kvartfinale mot de siste seks gangers europamester Tyskland.

Vinner ikke Norge mot Belgia torsdag, kan laget i praksis være utslått før siste runde i gruppespillet.