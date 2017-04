Norge scoret 11 sekunder etter avspark

Norge-Sveits 2–1

SKIEN: Norge er en av medaljeutfordrerne i sommerens EM-sluttspill i Nederland. Mandag ettermiddag kom Sveits, en annen av outsiderne, til Skien for å måle krefter.

Det viktigste suksesskriteriet for trener Martin Sjögren er å få stjerneduoen Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen til å fungere best mulig sammen.

Etter syv minutter viste de to hvordan de har tenkt å gjøre det i Nederland.

Hegerberg vant ballen og fikk litt heldig sendt den videre til Hansen. Hun la en perfekt pasning i bakrommet til Hegerberg, som var sikker i avslutningen alene med keeper.

Kvarteret senere var det Hansen som kjempet til seg ballen. Nok en gang fant hun Hegerberg i bakrommet. Også denne gang satte hun ballen i mål, men assistentdommeren hadde vinket for en hårfin offside.

Norge spilte seg til et par muligheter til, Kristine Minde burde scoret etter godt Hansen-forspill snaue ti minutter før pause.

Samtidig var laget heldig som ikke slapp inn etter et par gode sveitsiske forsøk. Spesielt Lara Dickenmann burde scoret da hun rundet keeper Ingrid Hjelmseth og satte ballen utenfor det åpne målet fra skrått hold.

To drømmemål på ett minutt

Det var imidlertid ingenting å si på Dickenmanns avslutning da timen var spilt i Skien. Ingvild Isaksen mistet ballen i farlig posisjon da Norge forsøkte å spille seg ut bakfra.

Fra 22 meter satte Dickenmann ballen helt oppe i krysset.

Da viste klokken 60.19.

Da Hegerberg tok avsparket hadde den kommet opp til 61.08. Hun sendte ballen bak til Isaksen, som traff mye bedre med sin neste involvering.

Hun sendte ballen i bakrom til Minde, som på utsøkt vis skrudde ballen over keeper Seraina Friedli og helt opp i det motsatte krysset.

Da viste klokken 61.19. Norge tok altså ledelsen etter ett minutt, og bare 11 sekunder etter at ballen ble satt i spill igjen etter det sveitsiske målet.

Det tok faktisk under to minutter før Hegerberg hadde satt ballen i det sveitsiske nettet for tredje gang etter godt forarbeid av Hansen og Minde, men også denne gangen ble hun avvinket for offside.

Dermed endte Lyon-spilleren med én scoring.

Noe å jobbe med

Svenske Sjögren tok over det norske landslaget etter at Roger Finjord ikke fikk fornyet tillit etter EM-kvalifiseringen sist høst.

Laget startet med to meget sterke resultater i La Manga mot Sverige og England. Under Algarve Cup gikk det tyngre med stygge tap for Spania og Japan.

Dermed endte Norge som nummer 11 av 12 lag. Spillemessig var det ikke så stor forskjell som resultatene skulle tilsi, og det er fortsatt mye å jobbe med før Sjögren har laget på det nivået han ønsker.

Mot Sveits var han ikke fornøyd med at laget var for omstendelige i angrepsspillet. Ved flere anledninger kunne de med fordel vært mer direkte.

I midtforsvaret viste Maria Thorisdottir at hun trenger kamptrening før EM etter et halvannet år langt skademareritt. Kleppspilleren var rufsete i pasnings- og klareringsspillet ved flere anledninger, men var heldig og unngikk at det førte til baklengsmål.