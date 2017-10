Norge holdt ut i 93 minutter. Så raknet alt: - Sykt, sykt surt

fotball

Nederland-Norge 1–0

GRONINGEN/BERGEN: Norge måtte til slutt reise hjem fra treskolandet etter nok en forsmedelig opplevelse, etter at den regjerende europamesteren satte inn nådestøtet tre minutter på overtid.

I det 64. minutt kunne Maren Mjelde og Norge tatt ledelsen, men kapteinens straffebom skulle vise seg å få store konsekvenser.

For Norge sto imot, men alt raknet da Vivianne Miedema satte inn 1–0 i det 93. minutt.

Innlegget fra over 30 meter lurte seg inn bak Maria Thorisdottir, som var i duell med Jackie Groenen.

Ingen av dem var borti ballen, og dermed var Ingrid Hjelmseth satt ut av spill.

– Jeg har ikke så mange ord for det akkurat nå. Jeg vet ikke helt hva som skjedde, men mål ble det, sier Thorisdottir etter kampen.

– Vi kjempet for hverandre. Her kan alle gå med hevet hode etter kampen, samtidig som det er sykt, sykt, sykt surt akkurat nå, sier hun videre.

Hjelmseth sier situasjonen på overtid er noe av det vanskeligste en keeper kan oppleve.

– Jeg ventet på at Maria eller nederlenderen skulle ta ballen. Hadde jeg slengt meg og hun hadde vært borti ballen, så hadde jeg fått kjeft for det og. Du må bare vente og se an situasjonen. Hadde hun vært borti ballen, så hadde den truffet meg.

Nederland best

Rett skal være rett, Nederland var det beste laget i kampens 94 minutter.

Norge la seg lavt og nærmest ventet på at Nederland skulle stå for underholdningen i 1. omgang. Nederland svarte med å presse Norge, men selv de regjerende europamesterne hadde problemer med å være farlige nok foran mål.

Selv om ikke Norge bydde på noe særlig fremover på banen, sto de likevel greit i forsvar, og slapp ikke Nederland til de store sjansene. Forsvarsmessig holdt Norge god stand stort sett gjennom hele kampen.

Den største sjansen i 1. omgang sto imidlertid Norge og Kristine Minde for. Elise Thorsnes fikk lagt inn, Minde fikk ballen på hodet, men kom for langt under ballen og headet over mål.

Norges solide forsvar begynte å slå sprekker i slutten av omgangen, og Nederland trykket på. Heldigvis for Norge ble det ikke det store ut av trykket, og lagene gikk til pause på 0–0. Et godt utgangspunkt for Norge før 2. omgangen.

Raknet i siste minutt

Etter massivt trykk fra Nederland i starten av 2. omgang, lå det en nederlandsk scoring i luften. Men 15 minutter ut i omgangen var Shanice van de Sanden oppe med armen innenfor egen 16.-meter og Norge fikk straffe.

Maren Mjelde kunne gitt Norge en ledelse mot spillets gang, men kapteinen sitt skudd gikk rett i klypene på keeper Sari van Veenendaal.

– Jeg burde nok tatt meg bedre tid og sett på keeper. Det var mildt sagt en dårlig straffe. Jeg burde vært med og avgjort kampen, så det er ikke gøy å stå her nå.

Norge hadde altså en god mulighet til å sette et stikk i Nederland på deres hjemmebane, men straffebommen så ut til å bli en vitamininnsprøytning for vertene. For der ifra og ut jaktet nederlenderne for alvor en scoring, med et enormt trykk på Norges banehalvdel.

Og i det 93. minutt kom den. Vivianne Miedema satte inn 1–0 for Nederland og sikret dermed Nederland seier, i en kamp hvor Norge sto godt imot, men ikke godt nok.

– Det er veldig surt, for jeg synes ikke de fortjener det heller. De går imot oss, og det går deres vei, sier Mjelde.

– Klar forbedring fra sist kamp mot dem?

– Ja, det synes jeg, for de skapte ikke så mye som sist. De hadde noen veldig store sjanser, men vi hadde også noen. Men det betyr jo ikke så mye akkurat nå, når vi står med null poeng.

Tross straffebom ville uavgjort vært et godt resultat for Norge, men Miedema og Nederland sørget heller for null poeng og Norges første tap i VM-kvalifiseringen.