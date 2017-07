Norge ble rundspilt - refses av ekspert: – Helstryk

STADION GALGENWAARD, UTRECHT: Det var de oransje som skapte de fleste og de største sjansene. Dermed har hollenderne fått et drømmeutgangspunkt i det som ser ut til å være den tøffeste gruppen.

Det norske laget derimot har lagt et kraftig press på seg selv før de neste kampene mot Belgia og Danmark.

I sosiale medier får det norske laget tøff kritikk.

– 1-0 til Nederland. Slutt. Fortjent. Norge veldig svake. Dårlig samhandling, pasningskvalitet, bevegelse. Ufarlige på dødballer. Helstryk, skriver fotballekspert Morten Langli på Twitter.

Hjelmseth, Holstad Berge, Graham Hansen, Thorisdottir og Moe Wold: Godkjent.



Resten: Ordinært. — Jan Aage Fjortoft (@JanAageFjortoft) July 16, 2017

Fryktelig start på turneringen. Nå må Belgia slås. Og kanskje også Danmark. Norge har gjort det vanskelig for seg selv. Men ikke umulig #2em — Kasper Wikestad (@TV2Wikestad) July 16, 2017

Den 2.omg var ikke bra. Virket som de ikke orket. Skuffende, men 0-1 ingen krise mot likt rangerte EM-verter. Belgia og Danmark neste. #2em — Harald Bredeli (@TV2Bredeli) July 16, 2017

Stor kvalitetsforskjell

Utover i kampen ble kvalitetsforskjellen på lagene større og større. Hjemmelaget flyttet ballen raskere, bedre og mer presist, var bedre én mot én og visste hvordan de skulle true det norske laget.

Gjestenes forsvar sto imot det kraftige presset i 66 minutter, men da Liverpool-profilenShanice van de Sanden kom på et lurt løp fra sin høyrekant, var ikke Elise Thorsnes eller Nora Holstad Berge med på notene.

Ingen plukket opp 24-åringen, og da også innlegget fra Lieke Martens var perfekt måtte det ende med scoring.

Overraskende laguttak

Rammen EM-åpningen kunne ikke vært bedre, med et oransje folkehav på et utsolgt stadion i Utrecht.

Trener Martin Sjögren tok drastiske grep og satte både Andrine Hegerberg og Ingrid Marie Spord på benken fra start. Maria Thorisdottir fikk tillit sentralt på midtbanen, til tross for at hun ikke har spilt der siden 2015.

Ved siden av seg hadde hun Frida Maanum, som spilte sin andre landskamp på 18-årsdagen.

Kampen kunne fått en blytung start for det norske laget, for da det bare var spilt 30 sekunder måtte keeper Ingrid Hjelmseth hente frem en feberredning. Det norske forsvaret slo sprekker og Shanice van de Sanden fikk et enormt rom bak venstreback Thorsnes.

Hun la over til Martens på motsatt kant, men avslutningen traff ikke annet enn armen til Hjelmseth.

Det norske laget var rystet, og det var Martens som også fikk den neste gode muligheten etter 13 minutter. Denne gangen skjøt hun fra 20 meter, men nok en gang var Hjelmseth klar.

Hegerberg og Hansen-samarbeid

De for anledningen hvite kom mer med i kampen, og det var Caroline Graham Hansen som fikk den første muligheten tre minutter senere.

Forarbeidet fra Ada Hegerberg var bra, og med en utsøkt førsteberøring dro Hansen seg forbi oppasser Anouk Dekker.

– Se på den fantastiske, sinnssyke touchen, beskrev NRKs Lise Klaveness.

Dessverre for Norge kom Hansen litt for tett på keeper Sari van Veenendaal da hun skulle avslutte, og dermed reddet keeperen.

Minutter senere hadde de to norske angrepsstjernene byttet på rollene. Hansen la ned et langt Thorsnes-oppspill til Hegerberg, men Lyon-stjernen ble taklet i aller siste liten av Kika van Es da hun skulle til å avslutte.

Store muligheter for Nederland

Hollenderne tok over initiativet i kampen igjen, og da 28 minutter var spilt presenterte den ferske Arsenal-profilen Vivianne Miedema seg for alvor.

Hun slo første en tunnel på Maren Mjelde, før hun lurte vekk Nora Holstad Berge. Avslutningen fra 16 meter føk like utenfor det norske målet.

Graham Hansen begynte å plage venstreback van Es mer og mer, men slet litt med å finne Hegerberg foran mål. Etter 40 minutter gjorde hun omsider det, men skuddet fra den giftige 22-åringen føk utenfor.

Da hadde Maren Mjelde prøvd seg med et godt frispark fra 25 meter, men også det ble reddet av van Veenendaal.

Den andre omgangen startet med en stor nestenmulighet til hvert av lagene.

Først var det Miedema som nesten fikk foten på et innlegg fra Shanice van de Sanden, så var det Hegerberg som slo hardt foran mål og nesten traff foten Kristine Minde kastet frem.

Ti minutter ut i omgangen hoppet halve stadion i været og jublet for det de trodde var nederlandsk scoring, men ballen lå bare og sprellet i nettet på baksiden av det norske målet.

Heldigvis må man kunne si, for Miedema skulle vært vinket av for offside.

Oransje eksplosjon

Etter hvert satt man med en følelse av at det bare var et tidsspørsmål før åpningsmålet ville komme.

Etter 66 minutter eksploderte også de oransje fargene i jubel.

Da van de Sanden gikk av banen ti minutter senere hausset hun også opp supporterne noe vanvittig.

Resten av kampen skulle man tro at det norske laget skulle klare å få til en sluttspurt, men i stedet var det nederlenderne som var nærmest kampens andre mål.

På overtid fikk Hegerberg nesten til en avslutning etter at et langt frispark ble slått inn i feltet, men det lyktes ikke for Norge.