Semb ferdig som toppfotballsjef. NFF nekter å si om han får med seg millionlønnen i ny rolle.

59-åringen er ferdig som toppfotballsjef i Norges Fotballforbund.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt sier at stillingen Semb har hatt siden 2009 nå blir lagt ned. Den skal erstattes av en ny rolle som direktør for elitefotball i NFF.

Denne var ikke Semb aktuell for, ifølge Bjerketvedt.

– Semb har fått mye kritikk etter sviktende resultater for A-landslagene og norske klubblag i Europa. Er dette mistillit til Semb?

– Det handler ikke om tillit, men om den kompetansen og de egenskapene vi trenger i den nye funksjonen. De er annerledes enn de Semb besitter, sier NFF-lederen til Aftenposten.

Bjerketvedt sier at NFF i den nye direktørrollen ønsker en person som er dyktig til å drive og utvikle en avdeling.

– Mye av det vi skal gjøre fremover handler om utvikling og prosjekter. Vi skal utvikle hele vår arbeidsmetodikk og få mer systematikk i det vi gjøre i hverdagen.

Taus om lønnen videre

I tillegg til de svake resultatene for landslag og norske klubblag i Europa, er Sembs lønnsnivå blitt debattert og kritisert i norsk fotball de siste årene.

Bjerketvedt vil imidlertid ikke å si om Semb nå vil ta med seg lønnen inn i sin nye stilling.

– Jeg vil ikke kommentere lønn, men hva som er nødvendig for å ta noen løft fremover.

– NFF har tidligere kommentert lønn til enkelte ansatte?

– Det er mulig, men i den endringen som skjer nå er ikke det naturlig.

I et intervju med NTB henviser Semb til Bjerketvedt for kommentarer om lønn. Semb har ikke svart Aftenpostens henvendelser.

VG skrev i 2016 at daværende generalsekretær Kjetil Siem tjente 2,7 millioner kroner (inkludert pensjonskostnader og andre ytelser). Han stilte som krav da han tok jobben i 2012 at han skulle tjene best i organisasjonen.

Dagbladet skrev i fjor at Siems lønn den gang ble presset opp av Sembs lønnsavtale fra 2009, som ifølge avisen var på 2,2 millioner kroner i året.

Da Lars Lagerbäck ble ansatt som landslagssjef i fjor sa fotballpresident Terje Svendsen at svenskens lønn var på over 2 millioner kroner i året (noe som likevel var en kraftig nedgang fra det Per-Mathias Høgmo tjente i samme rolle før ham).

Semb fornøyd med ny rolle

Bjerketvedt vil ikke si om Semb nå vil tjene mer enn Lagerbäck fremover.

– Hvilke oppgaver er det Semb nå skal ha rundt landslaget?

– Han skal bidra med daglig kunnskap om hva som skjer i norsk fotball og det som skjer rundt landslaget, samt tilretteleggingen for den sportslige kvaliteten sammen med landslagsledelsen. Han skal også jobbe med talentlogistikk, oppfølging av spillere i klubber og delta i det som blir et etterutdanningsprogram i eliteavdelingen i NFF, med mer. Dette er oppgaver han har mye kompetanse på.

Semb sier til NTB at jobben han har hatt har vært omfattende og stor, og at han ser frem til en ny rolle.

– Jeg er fornøyd og motivert for en veldig spisset rolle i en spennende periode rundt A-landslaget. Det er i tråd med det jeg i en tid selv har ønsket. Det faller naturlig når man gjør omorganiseringer i organisasjonen, sier Semb selv til NTB.