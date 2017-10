Ni mål i ellevill Manchester City-kamp: - Det beste vi har gjort siden jeg kom hit

fotball

Liverpool – Manchester U. 0-0, Burnley – West Ham 1-1, Crystal Palace – Chelsea 2-1, Manchester C. – Stoke 7-2, Swansea – Huddersfield 2-0, Tottenham – Bournemouth 1-0.

Manchester City herjet med Stoke og sørget for 7-2-seier på eget gress. Pep Guardiolas mannskap fikk samtidig en luke på to poeng ned til byrival United.

– Nå ser du et lag der alt faller på plass. Dette ser så utrolig imponerende ut, og det de holder på med er FIFA-fotball. Jeg synes synd på Stoke her. Dette så ut som et juniorlag mot et A-lag, oppsummerte TV 2s fotballekspert Brede Hangeland på kanalen etter kampen.

City-trener Pep Guardiola mener at det var noe av det beste han har sett laget sitt gjøre.

– Vi kan alltid spille bedre, men jeg kan ikke nekte for at dagens kamp var den beste siden jeg kom hit. Dette er slik vi ønsker å spille, og vi har god selvtillit. Alle tror vi kommer til å vinne, og vi skaper mange sjanser, sier Guardiola til klubbens twitterside.

Alene på topp

Resultatet gjør at City troner alene på toppen i Premier League, to poeng foran tabelltoer Manchester United. City har også best målforskjell.

City-manager Guardiola hadde god grunn til å smile etter bare 27 minutters spill mot Stoke. Da sto det nemlig 3-0. Gabriel Jesus, Raheem Sterling og David Silva scoret vertenes mål. Tidligere Molde-spiller Mame Biram Diouf reduserte for Stoke like før hvilen, men det ble kun et trøstemål.

Etter hvilen reduserte gjestene igjen, denne gangen via et selvmål av Kyle Walker, men City scoret like godt fire mål til før matchen var over. Gabriel Jesus, Fernandinho, Leroy Sané og Bernardo Silva fikk alle nettsus etter pause. Dermed endte det med en knallsterk femmålsseier.

Lekestue

City spilte ball i hatt med Mark Hughes og co. i åpningen i Manchester. Leroy Sané fikk en alle tiders mulighet til å gjøre 1-0 etter få minutter, men vingens avslutning fra kort hold gikk langt over. I det 17. minutt sto det uansett 1-0 til de lyseblå. En formsterk Kevin De Bruyne spilte ballen ut til Kyle Walker, og høyrebacken la videre inn til Jesus. Spissen satte sikkert inn 1-0.

2-0 kom også etter fint kombinasjonsspill. De Bruyne spilte Sané gjennom, før vingen fant Sterling inne i boksen. Engelskmannen plasserte kontrollert inn 2-0. 3-0 kom på lignende vis. Sané fant Sterling, Sterling fant Silva, og den spanske teknikeren fikk kranglet inn hjemmelagets tredje for dagen.

Diouf reduserte via den omskolerte City-backen Fabian Delph, og Stoke fikk nytt håp da Diouf kranglet inn 2-3 via Walker i starten av 2. omgang. Begge reduseringsmålene kom mot spillets gang, uten at Stoke brydde seg om det.

Målkalas

Men håpet ble raskt pulverisert av vertene. I det 55. minutt snappet De Bruyne ballen på høyresiden, førte den framover i banen og slo inn til Jesus. Spissen satte ballen opp i nettaket til 4-2.

Fem minutter senere sørget Fernandinho for 5-2 med en perle fra distanse. Ballen suste inn i nettmaskene. Leroy Sané og Bernardo Silva sørget for at hjemmefansen kunne gå hjem med sju mål i beltet. David Silva fikk en god mulighet til å øke til 8-2 på tampen, men spanjolens forsøk fra 15 meter curlet like utenfor.

Lørdagens kamp viser at Guardiola og co. i høyeste grad er i favorittsjiktet til å vinne tittelen denne sesongen. City kan vise til imponerende 29 mål etter åtte runder. Samtidig har laget kun sluppet inn fire.

Stoke står med åtte poeng så langt.

Palace rystet Chelsea med sesongens første seier

Crystal Palace hadde verken tatt poeng eller scoret mål i serien i 2017/2018, men lørdag kunne Roy Hodgson juble. Chelsea ble overraskende slått med 2-1. Høsten har vært svært vanskelig for London-laget Crystal Palace i Premier League. Sju kamper på rad uten poeng har vært tungt. Laget hadde utrolig nok heller ikke scoret et eneste mål før lørdagens kamp på eget gress.

Få trodde nok at de etterlengtede poengene og målene skulle komme hjemme mot Chelsea, men Roy Hodgsons Palace-spillere var offensive fra start og tok kommandoen mot bynaboen.

Utlignet etter 17 minutt

Derfor var det også fortjent da tabelljumboen scoret sesongens første mål etter 11 minutt, selv om de måtte ha litt hjelp. Andros Townsend fant Yohan Cabaye inne i feltet. Etter litt klabb og babb klarte franskmannen å fyre av et skudd som gikk i César Azpilicueta og spratt inn bak en utspilt Thibaut Courtois i Chelsea-buret.

Ledelsen skulle ikke vare lenge. Cesc Fàbregas slo en perfekt corner og i feltet raget Tiemoué Bakayoko høyest og stanget inn utligningen sju minutter etter.

Zaha-jubel

Like før pause klarte vertene igjen å brodere seg gjennom Chelseas forsvar. Mamadou Sakho brøt høyt i banen og ga videre til driblefanten Wilfried Zaha. Han satt fart og dro seg forbi to Chelsea-spillere før han plasserte ballen vakkert i det lengste hjørnet alene med keeper. Chelsea presset på i andre omgang, men Antonio Contes mannskap klarte aldri å ta fra hjemmelagets årets første poeng. Palace er fortsatt tabelljumbo, men sesongens første seier og scoringer smakte godt på Selhurst Park.

Chelsea tapte dermed terreng til tetlagene. Conte og co. har ni poeng opp til Manchester City på tabelltoppen.

Tottenham tok sesongens første hjemmeseier da Eriksen avgjorde

Danske Christian Eriksen scoret kampens eneste mål da Tottenham slo Joshua Kings Bournemouth 1-0 lørdag.

Tottenham kunne knappe inn på Manchester United på andreplass etter at Manchester Unitd spilte uavgjort mot Liverpool tidligere lørdag, med seier mot Bournemouth. Og Spurs gjorde jobben mot laget fra sørkysten.

London-laget har ikke prestert på denne sesongens hjemmebane, Wembley, men jaktet en opptur lørdag. Den kom. Spurs kunne feire første hjemmeseier i serie, noe som må være en stor lettelse for Mauricio Pochettino og hans mannskap.

Joshua King og Bournemouth hadde de største sjansene i første omgang, men Spurs-keeper Hugo Lloris vartet opp med flere kjemperedninger.

Bare minutter hadde gått av andre omgang da kampen skulle bli avgjort. Christian Eriksen tråklet seg forbi Simon Francis, og skrudde skuddet ned i hjørnet.

Pochettinos menn fortsatte å styre spillet, men uten å komme til de store sjansene. Bortelaget var ikke ufarlige, men når Lloris storspilte i mål var det vanskelig for King og co. Nordmannen spilte for øvrig hele kampen for bortelaget.

Tabelltreer Tottenham har snudd den dårlige hjemmetrenden på Wembley. Laget er kun tre poeng bak Manchester United på andreplass etter seieren mot Bournemouth.