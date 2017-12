Hazard avsluttet showet med arrogant straffe: - Jeg handlet på instinkt

fotball

CHELSEA - NEWCASTLE 3–1

Tilbake på Stamford Bridge, hvor han aldri ble særlig populær, hadde ikke Newcastle-manager Rafael Benítez sin beste dag på jobben.

Den startet riktignok bra. Dwight Gayle utnyttet hjemmelagets kaotiske forsvarsspill og ga Newcastle en tidlig ledelse, men derfra og inn handlet det meste om Chelsea.

Anført av en sprudlende Eden Hazard tok hjemmelaget tilbake kontrollen over kampen, og valset over gjestene fra nord. Belgieren sto selv bak utlikningsmålet, mens Álvaro Morata snudde kampen med en heading like etter.

I annen omgang avsluttet Hazard ballet med en sylfrekk straffe. Det endte 3–1.

Ville ha hattrick

– Vi vant kampen, det er det viktigste, sa belgieren til Sky Sports etter kampen.

Han ble byttet ut tolv minutter før slutt, og ble dermed snytt for en gyllen mulighet til å score hattrick.

– Men det er ikke et problem. Vi skal spille ny kamp på tirsdag allerede, så kan være nødvendig med litt hvile. Når jeg scorer to, så vil jeg selvsagt ha et hattrick, men de andre scorer jo. Da er det ikke et problem, sa Hazard, som avsluttet showet med en arrogant Panenka-straffe.

Da keeper Karl Darlow slengte seg til venstre, chippet Chelsea-spilleren ballen midt i mål.

– Med en gang jeg tok ballen i hendene, handlet jeg på instinkt. Det er slik jeg vil at det skal være. Jeg vil at keeperen skal bevege seg, hvis ikke han gjør det, er jeg i trøbbel. Men han beveget seg, jeg la ballen i midten. Det var en god straffe, forklarte Hazard.

Drømmestart for Newcastle

Newcastle tok hjemmelaget på sengen ved å gå særdeles aggresivt til verks. Benítez’ lag presset høyt, stresset Chelsea og lot dem aldri få flyt i spillet. Mens de blåkledde gjorde mange unødvendige feil, var gjestene kliniske.

Etter tolv minutter ble et langt oppspill spilt mot Dwight Gayle. Han headet ballen ned til Jacob Murphy, som ikke klarte å få kontroll over den. Det gjorde heller ikke Chelsea-back Marcos Alonso, og plutselig var ballen på vei mot keeper Thibaut Courtois.

Jaget av Murphy klarte han ikke å skyve ballen noe annet sted enn i beina på Gayle, som med en kontant avslutning sendte Newcastle i ledelsen.

Men Chelsea skulle slå tilbake. Kraftig tilbake.

Chelsea snudde i første omgang

At Cesc Fàbregas spilte Eden Hazard fri med en herlig langpasning etter 17 minutter, bar bud om hva som var i vente. Keeper Karl Darlow fikk avverget forsøket, men skulle raskt få mer å bryne seg på.

Først headet midtstopper Andreas Christensen i stolpen, deretter skulle ballen omsider treffe nettmaskene. I det 21. minuttet ble et innlegg fra César Azpilicueta klartert, men i returrommet sto Hazard parat. Han la ballen til rette og dunket inn utligningsmålet.

Og tolv minutter senere var kampen snudd. En svak klarering av Matt Ritchie ble plukket opp av Victor Moses, som vendte bort Newcastles skotte. Deretter slo han et hardt innlegg inn foran Newcastles mål.

Der vant Álvaro Morata duellen med sin markør og stanget inn 2–1 til hjemmelaget.

Resultatet sto seg til pause.

Lekker Hazard-straffe

I annen omgang fortsatte Chelsea å skape sjanser, men Eden Hazard klarte ikke å omsette dem. Men da han i det 73. minuttet fikk sjansen fra krtittmerket, kunne han ikke unngå å score.

Victor Moses fosset forbi Matt Ritchie, som i et desperat forsøk på å nå ballen taklet nigerianeren innenfor sekstemeteren.

Hazard la ballen til rette på straffemerket, tok et kort tilløp og chippet ballen elegant i nettet. En arrogant Panenka fra belgieren.

Like etter fikk han en gyllen mulighet til å score hattrick, men alene med keeper Darlow var ikke Chelsea tier like kald.

Dermed endte det 3–1 i London.